La pandemia pasa factura a todo lo que se mueve en el planeta y el fútbol no podía estar fuera de una realidad tan cruda como la que vivimos. Por eso es un año atípico y por ello la decisión que tomó el concejo editorial de France Football encabezado por su redactor en jefe, Pascal Ferré.

Los tiempos también marcaron la decisión de la revista y lo enfatizan muy bien: “Debido a que solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar, dado que los otros partidos han tenido lugar en otras condiciones y formatos (puerta cerrada, cinco sustituciones, Final 8 de Europa en un solo partido) demasiado lejos del panorama habitual. No podemos confiar en estaciones paralizadas, con tantos arreglos especiales, para elegir lo mejor. ¿Lo mejor de qué, por cierto? No sería digno de nuestra historia”.

Siempre ha sido un premio reconocido y aceptado que cambió de matices con el tiempo dándole cabida a jugadores de todo el mundo, cuando su original creación pretendió premiar solo a jugadores europeos.

France Football entendió el cambio social del planeta, entendió la globalización, entendió el crecimiento y las comunicaciones como nadie para volver su trofeo un emblema universal.

Por eso quieren evitar reproches a futuro o juicios de la historia y por ello se protegen: “Porque no queríamos poner un asterisco indeleble en el estilo: ‘Este Trofeo se ganó en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de COVID-19’. Siempre preferiremos un esguince pequeño (a nuestra historia) a una cicatriz grande. Esta es la primera vez desde 1956 que el Balón de Oro se ha tomado un descanso. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo”.

Nada a la suerte, todo estudiado, todo elaborado con el cuidado de redactar cada frase atendiendo al significado de cada palabra para que llegara el mensaje adecuado. Claro, quizá habrá voces que piensen diferente, es el válido derecho de disentir, pero entiendo a France Football cuando decide que el año del fútbol tampoco es normal.