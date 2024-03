Solo con trampa ganaría Maduro

He corroborado que Nicolás Maduro resiste que le endilguen algunas verdades tales como criminal, corrupto o torturador sin que eso le afecte particularmente, pero en cambio se enfurece ante el registro público del desprecio del pueblo. Y eso por estos tiempos le sucede dramáticamente siempre y no puede evitarlo porque no hay nada que persuada a las masas a asistir a uno de sus eventos, mucho menos a emocionarse. Lo que consigue su equipo de campaña y que luego es publicitado, es el esfuerzo de producción, que cual serie de televisión paga a los llamados extras -empleados públicos- para que hagan bulto. A eso hay que agregar un trabajo de edición y también inteligencia artificial. El resto es Maduro mirando un horizonte vacío que nunca se muestra.