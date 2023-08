Un cambio se aproxima

Recordemos que con las primarias realizadas hace más de 11 años no se logró el objetivo que deseaban los venezolanos, porque el candidato que resultó electo se asustó y prefirió no reclamar la victoria, y con ese lamentable historial, ese mismo candidato está compitiendo por tercera vez. La responsabilidad que los candidatos de oposición tienen con el país para no repetir los errores del pasado es construir de una vez por todas una verdadera unidad, y tener un plan “B” si la dictadura logra directa o indirectamente que el proceso de las primarias no se realice en Venezuela. Este plan “B” podría ser, si en definitiva no dejan votar a los venezolanos dentro del país, entonces en el exterior podrían votar todos los venezolanos inscritos o no en el Registro Electoral Permanente, para elegir al líder que nos conducirá a la salida del régimen y el proceso podrá ser igual cuando se hizo la Consulta Popular, el 16 de julio de 2017. Lo anterior no debe ser descartado y más con las declaraciones dadas por el segundo del régimen, Cabello dijo: “¿Cuándo serán las elecciones en Venezuela? ¿Han escuchado algo por ahí? Ahora, nosotros apenas estamos en agosto. Da tiempo de hacer en septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Cuatro chances, cuatro meses. Porque en un mes se organizan unas elecciones. Imagínese que las elecciones sean en octubre, nosotros vamos a la calle”. Adelantar las elecciones presidenciales significaría que la dictadura se salte las primarias. Además, no podemos aceptar que se repitan los errores que algunos líderes de la oposición, sea por negligencia o por algún tipo de interés oculto hicieron en el pasado, porque esto contribuyó a que la dictadura se haya mantenido en el poder durante los últimos 24 años.