Venezuela, llegamos al 28

Estas líneas que escribo parecen un sueño hecho realidad, sí señor, un sueño hecho realidad que los venezolanos estemos a horas de celebrar la elección presidencial que deben desde el 2018 (aún y cuando no con todas las garantías de ley). Por estos comicios se ha luchado sin descanso a pesar de las amenazas, cárcel e incluso destierro.

El 28 de julio ya no será recordado únicamente por ser el día de nacimiento de Hugo Chávez, no porque no queramos que lo celebren, sino porque desde el régimen lo impusieron como una “fecha patria”; ahora el 28 de julio entrará a los libros de historia como el día donde acabó el periodo oscuro de la democracia en Venezuela e inició la transición tras la épica elección presidencial de 2024.