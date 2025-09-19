El productor e ingeniero de sonido Code CSD está en la élite de la música latina

El ingeniero de sonido y productor musical ítalo-brasileño Code CSD va en camino de cumplir el sueño americano ya que en poco más de cinco años se ha hecho un lugar importante en la escena musical pop latina.

Nació en Brasil, pero creció en Milán, desde donde llegó en el 2020, con las ganas del inmigrante joven y mucha confianza en sí mismo. Code fue creciendo poco a poco, y ya tiene para contar una noticia de altura.

El artista está trabajando codo a codo con dos exintegrantes del cuarteto CNCO: el ecuatoriano Christopher Vélez y el cubano Erick Brian. Es más, con el primero ya lanzó una canción, “Quiéreme”.

"Es un placer tener la posibilidad de colaborar con estos grandes cantantes", comentó el productor, que tiene su propio estudio de grabación (CSD Music Studio) en la zona de Brickell.

Code habla español de manera bastante correcta. CNCO fue un grupo juvenil que, además de Christopher y Eric, contaba con Richard Camacho y Zabdiel de Jesús. Existió entre el 2015 y el 2013.

“Yo los escuchaba cuando era pequeño”, asegura Code, medio en serio y medio en broma. Nació en Brasil hace 24 años, su madre es brasileña, y su padre, italiano. Ambos son médicos.

Code labora incesantemente en la creación de más canciones de Christopher y Eric, pero por ahora debe mantener confidencialidad. “Trabajamos tanto juntos que ya nos hemos hecho amigos”, apunta.

Sobre el estilo de su música, el productor, que también es DJ, sostiene: “Intento usar sonido viejo, agregándole un sonido moderno”. Ejemplifica que “Quiéreme”, cuyo video se hizo viral, tiene una pizca de “clásico de la música italiana”.

Code CSD se viene preparando desde la adolescencia. En realidad, toca guitarra desde niño. Siempre admiró la fórmula de productores de música electrónica Daft Punk, que grababa con cantantes. El dúo francés hizo el hit “Get Lucky” con Pharrell Williams, por ejemplo.

Code también admira al DJ Martin Garrix y a los cantantes The Weeknd y Dua Lipa. Recuerda que se adentró en el mundo de la música electrónica en 2016, gracias a la aplicación especializada GarageBand.

Puede conocer más sobre Code CSD en Instagram, YouTube, y Spotify.