Hialeah Gardens reconoce el sueño americano de una empresaria cubana

MIAMI.- En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Gaby Nails Beauty Salón, negocio liderado por la empresaria cubana Monika Morales, recibió el Mayor’s Award for Distinguished Public Service (Premio del Alcalde por Servicio Público Distinguido). Reconocimiento concedido por el alcalde de Hialeah Gardens, Yioset De La Cruz, que honra la trayectoria del salón, la excelencia de sus servicios y su compromiso con las familias y mujeres de la comunidad.

“Recibir este premio durante el Mes de la Herencia Hispana tiene un significado muy especial para mí. Representa el esfuerzo de tantos latinos que llegamos a este país dispuestos a trabajar, sacrificarnos, y construir una vida mejor para nuestras familias”, expresó Morales.

Durante sus siete años de trayectoria, Gaby Nails Beauty Salón se ha consolidado como una marca reconocida dentro de la industria de la belleza, pero detrás del éxito de la empresa también se encuentra la historia personal de su creadora, Monika Morales. Una inmigrante cubana, empresaria y madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad auditiva y del habla, que conoce de cerca los desafíos de comenzar desde cero, sostener una familia y levantar un negocio propio.

“Mis hijos han sido mi mayor inspiración. Cada obstáculo me enseñó a ser más fuerte, a buscar soluciones y a no rendirme. Como madre, quería demostrarles que, con fe, disciplina y mucho trabajo, los sueños sí pueden hacerse realidad”, afirmó. “Mis hijos han sido mi mayor inspiración. Cada obstáculo me enseñó a ser más fuerte, a buscar soluciones y a no rendirme. Como madre, quería demostrarles que, con fe, disciplina y mucho trabajo, los sueños sí pueden hacerse realidad”, afirmó.

La empresaria asegura que su camino ha estado marcado por los sacrificios que enfrentan muchas madres latinas que buscan equilibrar la crianza de sus hijos, las responsabilidades familiares y el desarrollo profesional.

“Ser madre y empresaria no ha sido fácil. Hubo momentos de cansancio, incertidumbre y miedo, pero también muchas razones para continuar. Sin duda, mis hijos me dieron la fuerza para transformar cada dificultad en motivación”, relató Morales.

Lo que comenzó como un proyecto impulsado por su pasión por la belleza se convirtió con el paso de los años en una fuente de empleo, un punto de encuentro para la comunidad y un espacio donde cada clienta puede sentirse atendida, escuchada y valorada.

“Gaby Nails Beauty Salón no es solamente un negocio; es una familia. Muchas de nuestras clientas han crecido junto a nosotros y han sido testigos de cada sacrificio, cada transformación y cada logro. Este premio también les pertenece a ellas”, señaló.

El reconocimiento celebra así mucho más que el éxito de un salón de belleza: honra la historia de una madre y empresaria cubana que convirtió sus desafíos en fortaleza y encontró en Estados Unidos la oportunidad de construir, con sus propias manos, su sueño americano.

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Gaby Nails & Beauty Salón está ubicado en: 9160 NW 122 ST Suite 6 Hialeah Gardens, FL 33018

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