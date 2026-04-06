La buena noticia: Descubren una rama de la vida completamente nueva en las profundidades

Embed Científicos han descubierto 24 nuevas especies de anfípodos en las profundidades del océano Pacífico, pequeños crustáceos fundamentales para el equilibrio marino. Entre ellas destaca Mirabestia maisie, tan única que ha requerido una nueva categoría científica, algo muy poco común.







El hallazgo se realizó a más de 4 kilómetros de profundidad, en una zona clave para la biodiversidad conocida como Clarion-Clipperton. Estos organismos, aunque diminutos, ayudan a reciclar materia orgánica y sostienen la vida en uno de los ecosistemas más extremos del planeta.

Nombrar y estudiar estas especies no solo amplía el conocimiento científico, sino que también contribuye a su protección, especialmente en momentos en que se debate la minería en el fondo marino.

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