Liz Lugo, la 'influencer' cubana que hizo un imperio mediante el 'networking'

Como aseguró, “me he enfrentado a retos en mi negocio, personales y de salud y siempre he mantenido mi Fe y mis ganas de salir adelante”.

Liz Lugo es una emprendedora que lleva 5 años siendo mentora de la compañía Monat Global, fundadora del movimiento “Latino de MONAT”, destacándose como una Top Income Earner (entre los que más ingresan). Cuenta con un gran equipo de más de 50.000 personas bajo su cargo a los que ayuda a emprender dentro del negocio y lograr sus propias ganancias.

“Quería retirarme de mi trabajo y llegar en grande y me obsesioné tanto con la idea de alcanzar el éxito que me llevó a lograr más y más. Hoy en día puedo elegir cómo pasar mi tiempo. Mi negocio me ayudó a trabajar por todo lo que un día soñé”, reveló.

Gracias al éxito logrado, Liz Lugo es hoy día una gran influencia para los que quieren alcanzar sus metas sin importar las circunstancias. Cuenta con un gran equipo que la respeta y a los que les añade valor al enseñarles los pasos que deben tomar para crecer en el negocio.

Liz Lugo se acaba de mudar a Texas, donde pronto comenzará a realizar un tours promocionando todo lo novedoso que viene para su negocio. Tiene todo el deseo de ayudar a muchos a entender que cuentan con la capacidad para convertirse en su mejor versión siempre que se lo propongan.

“Tener múltiples formas de ganar dinero, como invertir, seguir motivando a otros e inspirando” es lo que le inspira a seguir. Como agregó: “No hay nada que me guste más que ver a alguien lograr algo que algún día pensaron no ser posible. Me encanta ayudar a otros a soñar en grande y trabajar duro por esos sueños”.

Mentores como John Maxwell, Sara Blakely, Ed Mylett y Mel Robbins son algunos de los muchos que han motivado a Liz Lugo a crecer y mantenerse enfocada en sus metas y lograr los resultados deseados.

