Aeropuertos en Cuba en crisis energética: ¿qué pasará con los vuelos internacionales?

Personas aguardan frente a oficinas de aerolíneas este lunes, en La Habana (Cuba).

LA HABANA.- La crisis energética en Cuba alcanzó este martes un nuevo nivel de gravedad tras conocerse que nueve aeropuertos de la isla —incluido el internacional José Martí de La Habana— no tendrán “combustible disponible” para aeronaves hasta el 11 de marzo .

La advertencia provocó la suspensión inmediata de vuelos y ajustes de emergencia por parte de aerolíneas de Canadá, España y México, según reportó Infobae.

CRISIS Cierre de hoteles y falta de combustible evidencian el colapso turístico en Cuba

El anuncio se produce en medio del programa de “racionalización” energética derivado, según el régimen, de las sanciones de Estados Unidos, y ya afecta a pasajeros de Canadá, México y España, cuyos itinerarios han sufrido alteraciones abruptas en las últimas horas.

Air Canada envía aviones vacíos para repatriar a 3,000 turistas

La primera reacción decisiva provino de Air Canada, que anunció la suspensión inmediata de todos sus vuelos a Cuba debido a la falta de combustible. La aerolínea informó que organizará vuelos especiales de repatriación, enviando aviones vacíos a la isla para recoger a cerca de 3,000 pasajeros canadienses varados.

Según explicó la compañía en un comunicado citado por Infobae, los aviones despegarán desde Canadá con combustible adicional y podrían realizar escalas técnicas de ser necesario.

La medida afecta las rutas que conectan Toronto y Montreal con los aeropuertos de Cayo Coco, Holguín, Varadero y Santa Clara, donde Air Canada operaba “una media de 16 frecuencias semanales”, antes de que los avisos sobre el suministro inestable hicieran inviable la operación.

El gobierno de Canadá pidió a sus ciudadanos viajar con extrema precaución a Cuba debido a la escasez de electricidad, combustible y bienes esenciales, alertando sobre la posibilidad de “alteraciones repentinas” en los vuelos.

Aerolíneas españolas ajustan logística

A diferencia de la compañía canadiense, las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa optaron por mantener sus vuelos, aunque con ajustes significativos.

La agencia EFE confirmó que los vuelos entre La Habana y Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana.

Air Europa anunció que la medida regirá al menos hasta el viernes, impactando la puntualidad de llegada a Madrid. Los vuelos despegarán a las 21:05 (hora local) y aterrizarán en España a las 13:35 del día siguiente.

Iberia activó una política de flexibilidad tarifaria que permitirá a los pasajeros modificar sus vuelos voluntariamente si tienen inconvenientes por la falta de combustible en Cuba. La aerolínea indicó que, por ahora, no prevé cancelaciones, aunque mantiene vigilancia constante sobre la situación.

México mantiene vuelos “con normalidad”

Las aerolíneas mexicanas han adoptado una postura distinta. Aeroméxico continúa operando su vuelo diario de ida y vuelta a La Habana, mientras VivaAerobus mantiene una salida diaria desde Cancún y ocho frecuencias semanales desde Monterrey, Mérida y el Estado de México.

Ambas compañías explicaron que seguirán operando “con normalidad”, garantizando los trayectos mediante carga extra de combustible en México, para evitar depender del suministro en Cuba.

Un piloto comercial calificó la situación como “poco habitual, incluso para los estándares cubanos”, y recordó que en una crisis similar hace más de una década los aviones europeos debieron repostar en Nassau, Bahamas. En esta ocasión, las aerolíneas regionales podrían optar por cargar combustible extra en México o realizar escalas técnicas en República Dominicana o Cancún.

Régimen cubano reconoce operatividad

La Empresa Cubana de Navegación Aérea aseguró que los aeropuertos del país siguen “operativos las 24 horas del día y los siete días de la semana”, aunque sin aclarar la situación del combustible para vuelos internacionales.

Mientras tanto, la crisis obligó al régimen a suspender eventos y reforzar un programa de racionamiento que afecta casi todas las actividades económicas y sociales.

Pese a la crisis, Canadá continúa siendo el principal mercado turístico de Cuba, con más de 754,000 visitantes en 2025, aunque el número representa una caída del 12,4% interanual.

Air Canada reiteró que la seguridad y el bienestar de sus pasajeros son prioritarios ante un panorama que se mantiene sumamente volátil.

La evolución de la crisis energética en la isla impide prever cómo se desarrollará la conectividad aérea en las próximas semanas. Las aerolíneas advierten que los itinerarios podrían cambiar de forma súbita, dependiendo de la disponibilidad de combustible.

FUENTE: Con información de Infobae