Anuncian que informe de auditoría electoral de OEA en Bolivia será publicado el 13 de noviembre

Asimismo, informó que el informe será entregado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien "enviará el documento a través de las vías diplomáticas oficiales". "La próxima semana tendremos el informe", dijo Pary.

La auditoría comenzó el 31 de octubre. El gobierno de Evo Morales se comprometió a respetar las conclusiones de este análisis, del que se ha desmarcado sin embargo la oposición política, con el candidato presidencial Carlos Mesa --segundo en los últimos comicios-- a la cabeza.

La OEA inició la auditoría en el marco de la crisis política en Bolivia a raíz de las protestas que estallaron tras las presidenciales del 20 de octubre a raíz de la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor Carlos Mesa.

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa anunció un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos tres personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.

Grupo de policías se amotina en pleno conflicto

Un grupo de policías se amotinó el viernes y cientos de opositores acudieron a apoyarlos en la tercera semana de protestas en Bolivia.

Televisoras mostraron a 18 policías con casco y pasamontañas en el techo del cuartel de la Unidad de Tácticas de Operaciones Especiales (UTOP). Agitaban banderas y entonaban el himno nacional ante numerosa gente que los aplaudía desde una avenida en la ciudad de Cochabamba en el centro del país.

No estaban claras sus demandas. Según medios locales, los amotinados al parecer exigen la renuncia de su comandante, que ha sido acusado por opositores de proteger a los seguidores del presidente Evo Morales en la ciudad que esta semana vivió violentas jornadas de protesta que dejaron un fallecido y más de cien heridos.

Más temprano, el presidente Morales aseguró que no renunciará luego de que un líder opositor lo presionó para que reciba una carta en la que se exige su dimisión tras 17 días de protestas que ha dejado tres muertos.

“No voy a renunciar... Convoco a todos los movimientos sociales a defender nuestro proceso de cambio”, dijo el gobernante en un acto público.

“No nos vamos a mover hasta que nos reciba el propio presidente... La carta es el sentimiento de todos”, exigió Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz en conferencia de prensa.

Mientras tanto La Paz volvía a ser foco de protestas.

En medio de una marcha que pedía la renuncia de Morales, un grupo se diferenciaba con globos blancos, banderas, cánticos y bailes reclamando al gobierno y a la oposición pacificar al país y dar garantías al sector del turismo, que ha tenido millonarias pérdidas.

“Nosotros pedimos paz, no tenemos una posición a favor o en contra, pedimos que ambos sectores nos oigan, son 17 días que nos dejan aproximadamente una pérdida de cinco millones de dólares por día”, dijo Sergio Rengel, dirigente del sector a The Associated Press.

Bolivia tiene varios destinos turísticos como el Lago Titicaca, al oeste de La Paz, el Salar de Uyuni, en la región sureña de Potosí y en el oriente a Santa Cruz y Beni, entre otros.

Las protestas más fuertes tienen lugar en Santa Cruz, un bastión opositor, en Potosí y en La Paz. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han dejado tres muertos y más de 300 heridos.

La ONU condenó los hechos violentos y llamó al diálogo. Sin embargo, Morales -que lleva 14 años en el poder- aún no ha convocado a ningún sector opositor.