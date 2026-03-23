Al menos 8 muertos y decenas de heridos deja accidente de avión militar en Colombia

Llamas y una espesa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue, mientras un miembro de la Policía colombiana permanece cerca, en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 23 de marzo de 2026.

BOGOTÁ. - Al menos ocho muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes.

Las imágenes captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un "estruendo".

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"Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.

"El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades" para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Sin indicios de ataque

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", que "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.

Un avión militar de transporte C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló este lunes durante la maniobra de despegue en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, una zona estratégica del sur de Colombia cercana a la frontera con Ecuador.

Las autoridades locales informaron que la aeronave militar transportaba 125 ocupantes al momento del siniestro. El accidente dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó que la aeronave transportaba tropas de la Fuerza Pública cuando ocurrió el siniestro. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo”, señaló el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Rescate

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó el accidente en un comunicado y explicó que unidades militares ya se encuentran desplegadas en el lugar para atender la emergencia y apoyar las labores de rescate y verificación de la situación.

El modelo C-130 Hércules es una aeronave de transporte militar utilizada para operaciones logísticas y traslado de tropas, con capacidad para transportar cerca de un centenar de soldados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FuerzaAereaCol/status/2036115235325477375&partner=&hide_thread=false #ComunicaciónOficial | La #Fuerza Aeroespacial se permite informar que una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo, las @FuerzasMilCol se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo. — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

El Ministerio de Defensa informó que se activaron los protocolos de emergencia para asistir a los posibles afectados y a sus familias, al tiempo que se inició una investigación para determinar las causas del accidente.

El siniestro ocurre en una región donde las Fuerzas Armadas mantienen operaciones de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales y redes del narcotráfico, lo que convierte a Putumayo en una zona clave para el despliegue militar en el sur del país. Mientras avanzan las labores en el lugar del accidente, el gobierno colombiano pidió evitar especulaciones hasta que se disponga de información oficial confirmada.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press