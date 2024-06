Capriles dice que los venezolanos no quieren "un gallo de pelea", sino alguien que trabaje

"Ese acuerdo es propaganda, eso no está en la ley. No está en la ley que los candidatos tengan que ir al Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un acuerdo porque a Maduro le provoca. Eso es parte del mismo libreto que repiten cada vez que viene un proceso electoral. En Miraflores no queremos un gallo de pelea sino alguien que llegue a trabajar en beneficio de los venezolanos", indicó.

Asimismo, Capriles sostuvo que los venezolanos luchan por cambios democráticos. "El país está por vientos de cambio, los venezolanos no están a favor del continuismo, los venezolanos queremos que se cierre un ciclo y se abra otro", expresó.

Este domingo, el dirigente ratificó su llamado a organizarse por el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. "Cada día es una oportunidad para seguir informando, motivando y organizándonos. Todos apoyando a Edmundo González Urrutia, próximo presidente de todos los venezolanos y de la reconstrucción de la patria. ¡Vamos que vamos!", dijo.

Maduro copia a la oposición

El 10 de junio, durante un recorrido de campaña por las presidenciales, Henrique Capriles señaló que el régimen de Nicolás Maduro copia la agenda política desplegada por la dirigente María Corina Machado.

"María Corina les está marcando la agenda, pero no solamente a Maduro. A Diosdado (Cabello), Delcy y Jorge (Rodríguez), a todos. Pareciera que están esperando a ver lo que nosotros decimos para ir a copiarlo", aseguró.

Sostuvo que, tras 25 años del chavismo en el poder, "Maduro, gran responsable de la peor crisis que hemos tenido en Venezuela y ahora anda desesperado tratando de mal imitar para hacerse el popular".

FUENTE: Venevisión