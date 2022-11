Cárcel para Ktivo Disidente por pedir apertura política

Ktivo Disidente 40 años de edad, quien ha exigido su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, fue acusado de “difamación”, “desobediencia” y “desacato”.

Su manifestación pacífica, el pasado 28 de abril, en el Bulevar de San Rafael, en La Habana, quedó filmada en videos que rápidamente circularon por las redes sociales.

Subido al portón de entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria, en La Habana, el manifestante abogó por cambios políticos en el país.

"Si quieren que viva Fidel', bueno, que viva Fidel, eso es un problema que es de ustedes. ¡Yo no quiero ser comunista!", expresó.

"Eso tiene que parar, tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo, la sociedad civil. No tiene que haber violencia. No tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no, hay que respetárselo", afirmó.

El centro de asesoría legal Cubalex recordó que lo único que hizo este opositor fue subirse a un muro y pedir libertad para los presos políticos.

Tras conocer la sentencia, Cubalex comparó la severidad de la condena contra el opositor con la que recibió el trovador oficialista Fernando Bécquer, acusado de múltiples abusos sexuales por varias víctimas.

El artista fue sentenciado en octubre a cinco años de “libertad limitada” tras varias denuncias de abuso sexual y ha sido visto caminando libremente por la ciudad de La Habana.

"Fernando Bécquer, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el Vedado. Mientras que hoy el activista Ktivo Disidente fue condenado a 2 años y medio en PRISIÓN por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Las prioridades", indicaron.

El opositor escogió el Bulevar de San Rafael, mismo lugar donde Luis Robles se había manifestado un año atrás.

Luis Robles fue condenado a 5 años por su demostración cívica con un cartel en el que pedía “no más represión” y libertad para el rapero Denis Solís, que estaba encarcelado en ese momento.