Empresario ecuatoriano investigado por crimen de Fernando Villavicencio acepta extradición a a EEUU

GUAYAQUIL.- Daniel Salcedo, empresario ecuatoriano, uno de los siete investigados por la supuesta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, aceptó el miércoles ser extraditado a Estados Unidos.

Salcedo manifestó su voluntad de ser enviado a EEUU casi dos horas después de instalada la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Está recluido en la Cárcel del Encuentro, un icono de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, y que construyó para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador.

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La Fiscalía, en representación de Estados, señaló que Daniel Salcedo es solicitado por el tribunal del distrito sur de Nueva York por los supuestos delitos de tráfico de drogas, posesión de armas para narcotráfico, asociación ilícita para narcotráfico y uso de armas, asociación ilícita para lavado de activos y lavado de activos.

El empresario aceptó la extradición luego de conversar con su abogado defensor. Inicialmente, argumentó que no conocía las imputaciones de la justicia estadounidense.

También será extraditado el exagente de inteligencia identificado como R.P.H.R. Salcedo y este último forma parte de la investigación sobre los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. El entonces candidato murió baleado, hace tres años, por un sicario colombiano cuando salía de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

Por este crimen han sido condenadas cinco personas, como autores materiales, y con penas de hasta 34 años de prisión.

Otros procesados en Ecuador

En el caso del magnicidio del candidato Fernando Villavicencio también están procesados el exministro correísta José Serrano, recientemente deportado desde Estados Unidos; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, el empresario Xavier Jordán, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, máximo líder de la organización criminal, quien se encuentra detenido en España.

El presidente Noboa informó el 28 de agosto de la deportación del exministro José Serrano. El mandatario acompañó su mensaje con fotos en las que Serrano aparecía esposado de manos y pies entre dos hombres con chalecos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a bordo de un avión.

FUENTE: Con información de EFE/AFP