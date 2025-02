Colapso del sistema de salud venezolano, una muestra de la crisis

Por otra parte, el monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales realizado por la organización Médicos Unidos concluye que durante el último trimestre de 2024 un paciente infartado que ingresaba a centros de salud pública del país, debía esperar en promedio 2 horas para que se le administra el primer medicamento, empeorando el tiempo de atención por 40 minutos.

Según la organización “para evaluar la capacidad y la calidad de la atención de los hospitales, uno de los indicadores más comunes a nivel internacional son los tiempos de atención o los tiempos aguja con los cuales se mide el tiempo que transcurre entre que el paciente llega a la emergencia del centro de salud y le es administrado el primer medicamento”.

En casos como neumonía se concluye que la espera por atención en promedio fue de 2 horas, un lapso que se mantuvo constante durante todo el año 2024 lo que sugiere que no se ha tomado ninguna medida para reducir el tiempo que transcurre hasta que se administra el primer medicamento.

Según Médicos Unidos “la capacidad de atención de los hospitales también puede ser medida en función del funcionamiento de los servicios de nutrición. Estos servicios, se suelen dar por sentado si no se tiene la necesidad de estar hospitalizado, ya que solo quienes deben permanecer varios días internados en los centros de salud utilizan el servicio”.

En su informe se indica que en el caso de los hospitales en Venezuela “el 11% de los centros de salud monitoreados por la Encuesta Nacional de Hospitales reportan que el servicio de nutrición no presta servicio”.

Por otra parte, “los que sí están operativos, el 82% ofrecen alimentación que no está ajustada a las necesidades específicas de cada paciente. Por ejemplo, no se ofrecen dietas especiales a pacientes diabéticos. La comida que ofrecen es genérica, es decir, para todos los pacientes por igual (…) 74% de estos servicios, ofrecen a sus pacientes menos de una comida al día, por lo tanto, el paciente o sus familiares deben traer su propia comida, teniendo en cuenta también que esta comida no necesariamente sigue las recomendaciones de los especialistas para cada paciente (…) Adicionalmente, de los hospitales que tiene servicio pediátrico, 47% reporta no tener disponible fórmulas lácteas ningún día de la semana.

Por otra parte, los resultados del monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales del último trimestre de 2024 ilustran “importantes limitaciones que afectan directamente la capacidad de atención médica, especialmente en lo relacionado a los llamados servicios de apoyo diagnóstico, que son aquéllos que a través de una amplia gama de estudios, permiten al personal médico hacer diagnósticos acertados y en poco tiempo”.

El estudio concluye que “en el caso de la tomografía (TAC) y la resonancia magnética (RSM), un 84% de los hospitales reportaron la ausencia total de este servicio, mientras que solo un 5% lo tuvo disponible de forma continua. Esta situación restringe severamente la posibilidad de realizar diagnósticos precisos y oportunos, esenciales en casos de emergencias y enfermedades complejas. En cuanto a la ecografía, solo un cuarto (25%) de los centros hospitalarios dispone de ecografías todos los días. Esto limita la capacidad para evaluar de manera eficiente una amplia gama de condiciones, desde complicaciones en embarazos hasta diagnósticos abdominales o cardiovasculares”.

También se indica en los servicios de rayos X, “un 36% de los hospitales no ofreció este recurso, mientras que un 37% lo hizo de forma irregular. Apenas un 27% tuvo operatividad diaria, lo cual dificulta la atención inicial en casos de traumas, fracturas o diagnósticos pulmonares básicos.

Por otra parte, durante el último trimestre se concluyó que “el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia fue de 37% (…) Los insumos que mayor número de hospitales reportaron no tener ningún fueron inhaladores de asma, analgésicos mayores y antihipertensivos. Esto, siguiendo un patrón que se ha mantenido históricamente. Es decir, hace por lo menos un año estos han sido los tres insumos que mayores fallas de abastecimiento reportan a nivel nacional (…) En el caso de los insumos de quirófano, el Índice de Desabastecimiento fue de 73,8% (…) Estos datos evidencian que las fallas de los insumos no responden a eventos coyunturales o circunstancias especiales, sino que no pareciera que existe ninguna estrategia o plan de abastecimiento ordenado y en función de las necesidades reales de las áreas críticas de los hospitales del país”.

Además, se advierte que “la falta de insumos quirúrgicos y la poca cantidad de quirófanos ha provocado que los hospitales en Venezuela hayan disminuido la cantidad de cirugías electivas o programadas que se realizan. Entendiendo por cirugías electivas a todas aquéllas que no sean de emergencia (…) El monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales registró que se realizan, en promedio, 37 cirugías electivas a la semana en los hospitales monitoreados. Para efectos de la medición de los tiempos de espera, la encuesta mide las cirugías de vesícula, cáncer de mama, cáncer de próstata e histerectomías. De estos resultados llama la atención que las cuatro cirugías, la mayoría de los hospitales registraron que tienen tiempos de espera de más de tres meses, siendo las histerectomías, las que mayores reportes de espera de más de un año tienen (…) También llama la atención la cantidad de hospitales que reportaron que no se están realizando cirugías de cáncer de mama. Esto resulta particularmente importante, porque al igual que el resto de las cirugías asociadas al cáncer, juegan un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad”,