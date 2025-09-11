jueves 11  de  septiembre 2025
DDHH

Comité de Presos Políticos venezolanos convoca segunda jornada de protesta en sedes diplomáticas

La protesta por la libertad de los presos políticos de Maduro se elevará ante las sedes diplomáticas de España, Suiza, Bolivia; Alemania e Italia

Este viernes 9 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Polìticos venezolanos protestó frente a la Unión Europea. Antes lo hizo ante las embajadas de Colombia, México, y Japón

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció la realización de la segunda jornada de la "Ruta Global por la Justicia", la cual llevará la protesta a varias sedes diplomáticas en Venezuela. Esta jornada se desarrollará desde el 15 hasta el 19 de septiembre.

La primera jornada de este tipo se hizo en mayo pasado. La organización señaló que presentarán testimonios, denuncias, cartas y símbolos de memoria por las víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Con estas acciones buscan motivar la solidaridad internacional para luchar contra la impunidad y por la libertad plena de los detenidos.

De esta manera, la protesta se elevará ante las sedes diplomáticas de España, Suiza, Bolivia; Alemania e Italia. En la representación de España, el Comité dijo que pedirá "gestiones urgentes por la liberación de los 13 ciudadanos españoles detenidos arbitrariamente, así como un pronunciamiento ante la represión sistemática en Venezuela".

Liderazgo humanitario

La protesta en favor de los presos políticos solicitará a Suiza "su liderazgo humanitario para promover una visita oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los centros de detención donde hay denuncias de tortura, desaparición forzada y tratos crueles, en especial en El Helicoide, Rodeo I, Tocorón y otros centros de reclusión inhumanos".

También instarán al gobierno de Bolivia a denunciar la represión en Venezuela. En este caso, pedirán solidaridad con las víctimas, y apoyo para "las demandas de justicia de los pueblos que, como el boliviano, han sufrido dictaduras, represión y violaciones de derechos humanos".

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que reconocen el compromiso histórico con la verdad y los derechos humanos de Alemania: "Solicitamos apoyo activo para que se reactiven los mecanismos europeos de intermediación ante la ONU y se visibilice el patrón sistemático de tortura y detención arbitraria".

De Italia, esperan apoyo para la campaña "Canonización sin presos políticos". El objetivo es que la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles "sea una celebración de fe, paz, justicia y verdad. Consideramos significativa su cercanía al Vaticano y su participación en los procesos de beatificación".

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos /Monitoreamos

