jueves 18  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU debate crisis entre EEUU y Venezuela el martes próximo

La instancia que vela por la paz regional convino en revisar las acciones el gobierno de Trump, a petición del régimen de Venezuela respaldada por aliados

Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocó para el martes próximo una sesión para abordar la crisis entre EEUU y el régimen de Venezuela que se ha agudizado con la decisión de Washington de un bloqueo de buques petroleros bajo sanciones, desde y hacia las costas del país suramericano.

La sesión, que fue confirmada por fuentes diplomáticas según agencias, fue convenida por los Estados miembros tras la solicitud hecha por Nicolás Maduro de una reunión para denunciar “la agresión criminal” por parte del gobierno de EEUU al que acusó de “querer robar los recursos petroleros del país”.

La cita fue pautada para las 15H00 locales (20H00 GMT), dijeron a una agencia dos fuentes diplomáticas que pidieron mantener el anonimato.

Crisis entre EEUU y Venezuela

Las tensiones entre el gobierno de Donald Tump y el régimen venezolano surgidas desde las operaciones militares de EEUU en el Caribe, aumentaron desde el lunes 15 de diciembre cuando Trump ordenó el “bloqueo total” de los buques que vayan a entrar o a salir de las costas venezolanas y que están bajo sanciones.

"Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", dijo el régimen de Maduro en una carta enviada Consejo y que fue respaldada por China y Rusia, los cuales en declaraciones de este jueves salieron en defensa de su aliado al advertir del “peligro” y la “intimidación” de EEUU en el Caribe.

La posición de Caracas ha sido respaldada también por México y Brasil.

Trump enfatizó en defensa de su medida que se trata de “solo un bloqueo”.

“No vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo", al referirse a "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

FUENTE: Con información de AFP, Redacción DLA

