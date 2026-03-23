lunes 23  de  marzo 2026
BRASIL

Fiscalía de Brasil respalda beneficio penitenciario para expresidente Jair Bolsonaro

El exmandatario brasileño permanece ingresado en un hospital de Brasilia tras más de una semana de tratamiento

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

AFP
El expresidente Jair Bolsonaro.

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La Fiscalía General de Brasil se pronunció a favor de conceder arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro, en medio de una nueva crisis de salud que lo mantiene hospitalizado desde hace más de una semana y que ha reactivado la solicitud presentada por su defensa ante el Tribunal Supremo de Brasil.

En un escrito remitido al máximo tribunal, el fiscal general Paulo Gonet respaldó la posibilidad de flexibilizar el régimen penitenciario del exmandatario, citando el más reciente informe médico presentado por sus abogados. El documento recomienda una “flexibilización del régimen”, en línea con precedentes del propio tribunal en casos similares.

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El fiscal consideró que el estado de salud del exgobernante requiere atención constante y especializada, algo que —según argumentó— podría brindarse con mayor eficacia en un entorno familiar y no dentro del sistema penitenciario.

Custodia

Gonet también recordó que el Estado tiene la obligación de preservar la integridad física y moral de las personas bajo su custodia, lo que, a su juicio, justifica evaluar el beneficio penitenciario solicitado por la defensa.

Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022, fue ingresado el pasado 13 de abril en el hospital DF Star de Brasilia tras presentar fiebre alta, sudoración y escalofríos. Los médicos diagnosticaron una bronconeumonía bacteriana que obligó a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

El último parte médico indica una evolución favorable y señala que el exmandatario continúa bajo tratamiento con antibióticos intravenosos, soporte clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. Si la evolución se mantiene estable, los médicos no descartan que pueda abandonar la unidad de cuidados intensivos en las próximas horas.

La salud del exgobernante ha generado atención en los últimos años debido a varias hospitalizaciones. En diciembre de 2025 fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda después de incumplir en varias ocasiones las condiciones de su arresto domiciliario. Desde entonces, las visitas al hospital han sido recurrentes, incluso cuando ya se encontraba recluido en ese centro penitenciario.

FUENTE: Con información de Europa Press

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