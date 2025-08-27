miércoles 27  de  agosto 2025
CERTAMEN

Leah Reyes Amores se corona Miss Teen Earth 2025

La joven agradeció a su familia, equipo de trabajo y seguidores por el apoyo. Aseveró que la corona no es solo de ella, es de todos los cubanos que no han perdido la fe en sus sueños

Leah Reyes Amores, Miss Teen Earth Cuba 2025 y Miss Teen Earth 2025.&nbsp;

Leah Reyes Amores, Miss Teen Earth Cuba 2025 y Miss Teen Earth 2025. 

Cortesía/ Michel Melian/ Vía Miss Teen Earth Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Leah Reyes Amores, Miss Teen Earth Cuba 2025, se alzó con el título de Miss Teen Earth 2025. La ceremonia se llevó a cabo en Jaipur India.

Durante el certamen de belleza juvenil, Leah destacó por su elegante pasarela, carisma y confianza que demostró en el escenario. Estos atributos no solo conquistaron al jurado, también hicieron que ganara el afecto del público asistente.

En las distintas faces del certamen, Leah se desempeñó con solidez. Además, la modelo optó por resaltar las costumbres y tradiciones de su país natal en los trajes que lució durante sus desfiles: uno de ellos se en una deidad de origen afrocubano y otro inspirado en el elemento Fuego, el cual le valió el premio a Mejor Traje Nacional.

Coronación

Tras la coronación, la joven agradeció a su familia, equipo de trabajo y seguidores por el apoyo, además de aseverar que la corona no es solo de ella, es de todos los cubanos que no han perdido la fe en sus sueños.

"¡CUBA TIENE SU CORONA! Hoy, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, comparto el momento en que mi nombre fue llamado como Miss Teen Earth 2025 en India. Son lágrimas de alegría, gratitud infinita y un toque de nostalgia al cerrar este capítulo que me regaló amistades, experiencias y lecciones para toda la vida", inicia el escrito que compartió en Instagram el cual acompaña el momento de su coronación.

"Esta corona no es solo mía, es de cada cubano que soñó conmigo, que me apoyó a la distancia y que creyó que CUBA podía brillar en el mundo. ¡Gracias a mi familia y a mi maravilloso equipo, sin ustedes NADA sería posible!"

Por último, la modelo agradeció a India por la receptividad y, por su puesto, a Cuba.

"Gracias India por recibirme con tanto amor… y ¡gracias, mi Cuba, por darme la fuerza y el orgullo para dejar tu nombre en lo más alto!"

