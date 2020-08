Cuba enfrenta los estragos de Laura con mercados vacíos

“Ayer, desde las tres de la tarde perdimos el fluido eléctrico y hay varios barrios incomunicados por las inundaciones, la gente está tratando de buscar alimentos en la calle y no hay”, expresa Guzmán

En Baracoa, también en el territorio guantanamero, que junto a Maisí fue de los primeros en recibir las primeras lluvias y ráfagas de la tormenta, el residente Emilio Almaguer cuenta que ellos están bastante aislados, y gracias a la cooperación entre vecinos pueden aliviar los efectos de estos eventos.

“Tenemos electricidad, ayer hubo penetración de mar y se inundaron calles y algunas casas, pero no fue tan malo, sin embargo, las autoridades dieron una noticia que estaban abastecidas las placitas, salí en busca de alguna vianda y no había nada, estaban totalmente desabastecidas”, dijo el activista.

Ovidio Martín Castellanos vive en el reparto Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba, y nos dice que allí hay casas dañadas, que entró el agua adentro y las personas tienen sus propiedades mojadas, y desde horas de la tarde del domingo perdieron la electricidad, pero destaca que afortunadamente no fue más fuerte, porque no hay preparación alguna para soportar un huracán.

“Hay postes eléctricos derribados por los vientos y residentes que están pasando por momentos bastante difíciles”, concluyó el opositor.

Palma Soriano es un municipio costero en la provincia santiaguera. Desde allí Niurka Carmona reporta que no hubo preparación previa, el gobierno no suministro nada antes de la llegada de Laura, aunque en los medios de comunicación prometieron que abastecerían los mercados.

“El pueblo no tiene comida, no hay suministro de agua, a las nueve de la noche de ayer quitaron la corriente y la gente no puede salir a la calle en estas condiciones”, destaco la enfermera.

Emiliano González es campesino en Bayamo, provincia Granma, y comenta que, en la zona del Horno, donde reside, no vio en ningún momento a miembros de la Defensa Civil.

“Nunca perdimos el servicio energético, los mayores daños están en la zona montañosa del municipio de Guisa, con afectaciones en viviendas, caída de árboles maderables”, expresó el agricultor.

Desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías reporta que se desconoce los daños que dejó Laura porque aún no hay una evaluación realizada, y destaca que los residentes están preocupados por la falta de agua potable.

“La infraestructura del fondo habitacional en la ciudad está muy deteriorada desde hace muchos años”, alerta el galeno.