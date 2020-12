Cuba: Profesionales de la salud reúnen firmas para pedir el pago justo de las guardias médicas

"Además, un médico no debe cobrar lo mismo que un instructor de arte, educador (...) un neurocirujano no debe cobrar lo mismo que un especialista en Medicina natural y tradicional (MNT). No es lo mismo igualdad que equidad, hay que diferenciar de una vez los trabajos y las responsabilidades", continúa la petición.

El texto finaliza exigiendo: "Queremos un salario justo. Queremos vivir dignamente".

El Gobierno cubano anunció la pasada semana una reforma salarial que viene acompañada del incremento de los precios y del costo de los servicios, así como de la eliminación de subsidios y gratuidades, incluyendo el costo del servicio eléctrico y la multiplicación por cinco veces de lo que cuestan los productos de la libreta de racionamiento.

A partir de enero de 2021, un médico recién graduado cobrará 4.610CUP (pesos cubanos), equivalente a 192 dólares, cifra que tras terminar la residencia se incrementa a 5.060 (211 dólares), y al finalizar la especialidad a 5.560 (232 dólares).

Solamente los profesionales de la salud con dos especialidades y los especialistas de segundo grado podrán devengar 5.810 pesos (242 dólares), la suma más alta que ganará un médico en Cuba.

"Es injusto que a pesar de haber subido los salarios y demás pagos, se queden las guardias médicas a lo mismo, porque el médico, como se vio en la actual pandemia, fue el que más se sacrificó para salvar vidas, y sabemos que con dinero no se paga, pero hace mucha falta en la sociedad que vivimos", comentó al fundamentar su rúbrica del documento Lieter Díaz de Villegas.

"Soy estudiante de Medicina de sexto año. Al finalizar este curso empiezo a realizar guardias como médico residente y el esfuerzo de las guardias nada lo retribuye", indicó Eida Dayanet Pantoja Mainegra.

Mylena Silverio agregó: "Deberían aumentar el pago de la nocturnidad, ya que los médicos trabajamos hasta el cansancio y nos sacrificamos muchísimo por atender a nuestros pacientes y lo continuaremos haciendo".

"Soy tecnólogo de la salud y al igual que un gran número de compañeros en el país desde hace algunos años estamos siendo afectados por estar en una escala salarial por debajo de la que realmente se relaciona en la Gaceta Oficial", escribió Yasman Pérez Díaz.

"Estamos devengando desde hace más de cinco años salarios por debajo de lo que debemos y además a ello sumarle que en nuestro centro no se respetan para nada las categorías profesionales de cada uno; es decir, que todos aparecemos en la misma categoría profesional sin diferenciar a unos de otros, ni quien trabaja solo en Rayos X, ni los que trabajamos en equipos de alto campo, los cuales comprenden un grado mayor de conocimiento, un mejor dominio de la técnica y un grado mayor de responsabilidad. Eso ya es hora de que cambie si verdaderamente queremos hablar de salarios justos y de verdaderos derechos laborales", agregó.

Los médicos cubanos siempre se han quejado del pago irrisorio que reciben por las guardias que realizan en sus centros laborales, las que suponen extenuantes jornadas de trabajo de 24 horas, que una vez terminadas a menudo deben proseguir.

A pesar de ello, el Gobierno suele referirse a los profesionales de la salud como su "glorioso ejército de batas blancas", a los que exporta a decenas de países bajo condiciones laborales que han sido también cuestionadas por organismos internacionales.

La venta de servicios médicos es una de las principales fuentes de recursos del régimen cubano, por encima incluso del turismo, según cifras oficiales de 2018.