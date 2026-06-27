sábado 27  de  junio 2026
TRAGEDIA

Más personas sin hogar en Venezuela tras la fuerte réplica en el centro del país; rescate se centra en sobrevivientes

Edificaciones resentidas tras los sismos fueron desocupados y sus ocupantes llevados a espacios abiertos por nuevas afectaciones; no cifras de damnificados

Continúan labores de rescate en Venezuela tras los dos fuertes sismos del 24 de junio 2026

Continúan labores de rescate en Venezuela tras los dos fuertes sismos del 24 de junio 2026

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-Mientras crece la desolación en Venezuela tras los fuertes sismos del miércoles pasado, más personas quedaron sin hogar y permanecían este sábado en espacios abiertos, como polideportivos y plazas, debido a que debieron desocupar sus viviendas, ahora con más daños, tras la réplica de 5.4 ocurrida ayer a las 6:16 pm.

La situación revela otro dramático rostro de la tragedia que enluta al país, declarado en emergencia nacional, en medio de una severa crisis económica que impide optar por créditos bancarios para adquirir viviendas ni opciones de alquiler.

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Sin embargo, se desconocía hasta horas de la mañana el número total de personas damnificadas en Caracas, La Guaira y otros estados golpeados, y también de desaparecidos, mientras aumentan las víctimas y la lentitud de las labores de rescate.

Tampoco hay reportes de posibles daños en zonas populares en el este y centro de Caracas.

El fuerte movimiento sísmico reportado este viernes por Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, tuvo su epicentro en el norte del estado Aragua, en el centro del país, y ha sido seguido por más de 20 réplicas hasta las 6:55 de la mañana de este 27 de junio, con ubicación en La Guaira y otras entidades centro orientales.

Mientras, el servicio de Gestión de Emergencias Copernicus informó la activación de su sistema de evaluación satelital para evaluar los daños vía satélite y localizar zonas más afectadas y contribuir con el mejor uso de recursos, se informó.

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Damnificados en aumento

La fuerte réplica ubicada en el centro del país ocasionó serios daños en edificaciones en zonas de Caracas, según los reportes de ONG y vecinos.

El defensor de derechos humanos, Luis Somaza, coordinador de la ONG reportó que cerca de las 8:00 pm, que 23 bloques de 16 apartamentos cada uno, ubicados en el sector La Trinidad, en el municipio Baruta en el sureste de Caracas, “están inhabitables”.

“Con el terremoto quedaron agrietados, hay replica cada rato y no les da seguridad a sus ocupantes de estar en sus casas, por lo que están durmiendo en la intemperie”, dijo. Pidió contribuciones de toldos, aunque la alcaldía habilitó el espacio en el polideportivo.

En Altamira, una de los sectores del este más azotados y con mayor número de víctimas en Caracas, vecinos también reportaron una situación similar al constatar daños en los edificios.

“En un recorrido en cuadras cercanas, encontré que prácticamente todos los que estaban en mi ruta tienen cicatrices del sismo y sé que tras inspecciones hechas por la alcaldía de Chacao y Protección Civil en dos de esos edificios, desalojaron a sus ocupantes porque están inhabitables”, dijo la periodista Flor Cortez, vecina de la zona.

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Sobrevivientes en labores de rescate

Informó además que en uno de las cuatro edificaciones colapsadas en su totalidad, rescatistas de México junto con funcionarios de la gobernación y alcaldía, a los que se sumaron rescatistas particulares, lograron sacar sobrevivientes de los escombros.

Según las informaciones, equipos socorristas de otros países como El Salvador, República Dominicana y España, junto con voluntarios venezolanos, aceleran sus labores para encontrar sobrevivientes.

“Todavía hay gente con vida”, exclaman personas con familiares bajo escombros a través de las redes, y coinciden con voluntarios al denunciar falta de maquinaria pesada, descoordinación y lentitud de las autoridades en general para actuar como lo exige la emergencia.

Este sábado, la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la prioridad en este momento de los diferentes cuerpos de seguridad nacionales y de los que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto sufrido hace 72 horas.

FUENTE: Con información de red Instagram, periodista Flor Cortez; Cnnenespañol, France24, EFE

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