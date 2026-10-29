Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela, pero no fija fecha

Durante sus dos visitas oficiales al extranjero, Delcy Rodríguez lució un broche dorado que representaba a Venezuela con el Esequibo, lo que generó la indignación de Georgetown

MIAMI .- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves una serie de medidas en materia electoral, judicial y económica, entre ellas la promesa de elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión de procesos penales por la Ley contra el Odio y la devolución de empresas expropiadas. Sin embargo, no precisó fechas ni explicó cómo se ejecutarán los cambios, mientras persisten las denuncias sobre restricciones a las libertades políticas.

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró Rodríguez, sin establecer un calendario electoral ni detallar las condiciones para garantizar la participación de los distintos sectores.

El anuncio se produjo un día después de que funcionarios policiales impidieran el avance de una movilización de adultos mayores, trabajadores y familiares de presos políticos que intentaba llegar al Palacio de Miraflores para exigir elecciones libres. La actuación policial contrastó con la promesa de Rodríguez de garantizar el derecho a la protesta pacífica.

En septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez también se refirió a la posibilidad de celebrar elecciones, pero sin anunciar una fecha ni presentar un mecanismo concreto para convocarlas.

Cinco anuncios sin plazos de ejecución

Delcy Rodríguez presentó cinco compromisos que abarcan las garantías frente a las detenciones, la revisión de procesos judiciales, el futuro de empresas estatales, la organización de elecciones y el regreso de venezolanos que se encuentran fuera del país.

En materia de seguridad y libertades públicas, aseguró que "nadie podrá ser detenido sin orden de captura" y que el derecho a la protesta pacífica estará garantizado. No explicó qué mecanismos se aplicarán para hacer cumplir esa disposición ni cómo se investigarán eventuales abusos de los cuerpos de seguridad.

El segundo anuncio contempla revisar los casos de todas las personas privadas de libertad o judicializadas por la denominada Ley contra el Odio, con el propósito de poner fin a los procesos penales correspondientes. La gobernante encargada no identificó a los posibles beneficiarios ni precisó cuándo comenzará la revisión de los expedientes.

En el ámbito económico, prometió ofrecer al sector privado las empresas consideradas no esenciales que permanecen en manos del Estado o devolverlas a sus antiguos propietarios cuando hayan sido objeto de expropiaciones. Tampoco detalló qué compañías entrarán en ese proceso ni cómo se determinarán las condiciones para restituir los bienes.

El cuarto compromiso fue celebrar todas las elecciones previstas en la Constitución mediante un CNE renovado y con garantías para los actores políticos. Rodríguez no anunció cuándo se renovará el organismo ni qué medidas permitirán asegurar la independencia de sus integrantes y la participación de candidatos y partidos.

Por último, afirmó que todos los venezolanos que deseen regresar al país podrán hacerlo con garantías y con su documentación. No especificó los procedimientos que se establecerán para quienes tengan causas judiciales pendientes o enfrenten restricciones para volver.

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La marcha que no llegó a Miraflores

Los anuncios sobre las libertades públicas se producen después de que la Policía bloqueara el miércoles una manifestación que buscaba llegar a la sede del Ejecutivo para reclamar elecciones presidenciales libres, mejoras salariales y la liberación de presos políticos.

La movilización puso de manifiesto las exigencias de sectores que reclaman respuestas concretas del poder político. La promesa de garantizar las protestas pacíficas, formulada este jueves, no estuvo acompañada de medidas específicas para impedir que se repitan restricciones como las registradas durante esa jornada.

La revisión de los procesos por la Ley contra el Odio también deja pendiente determinar si el Ejecutivo impulsará cambios legales, si se revisarán los expedientes de manera individual y qué autoridad será responsable de poner fin a las causas penales.

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Sin fecha para las elecciones

La promesa electoral vuelve al centro del debate tras el regreso a Venezuela, el 25 de octubre, de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, después de diez meses en el exilio.

Machado quedó fuera de las presidenciales de 2024 por una inhabilitación política y denunció fraude en esos comicios. La oposición reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por Machado, quien permanece exiliado en España desde septiembre de ese año.

Rodríguez aseguró que las reformas judiciales y electorales permitirán conformar un poder electoral aceptado por todos los sectores. "Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones", expresó.

FUENTE: Con información de AFP/REDES SOCIALES