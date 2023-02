Diáspora venezolana: 86% de los jóvenes no consiguen empleo formal

Como parte de los hallazgos presentados se puede destacar que en relación con inserción laboral, para el 86% de los encuestados no ha sido sencillo acceder a un empleo formal alineado a su carrera profesional y sus expectativas salariales. En referencia a los derechos humanos, el 58% indica que no conoce canales de denuncia para elevar casos de violaciones de derechos humanos. Por su parte, abordando el área de emprendimiento el 68,3% de los encuestados indica que no conoce sobre políticas o acceso a medios de inversión para emprender un negocio en el país donde está. En el área de salud mental, el 78% de los jóvenes encuestados indica que no existe suficiente aceptación de las condiciones de salud mental.

El reporte presentado indica como relevante la necesidad de generar propuestas de alto impacto que logren dar a conocer la realidad actual así como las estrategias para sortear la crisis. Además el texto recopila los avances y esfuerzos requeridos en aras de articular propuestas que puedan mejorar sustancialmente la situación de los jóvenes venezolanos.

El coordinador de la Agenda Global de Jóvenes, Carlos Carrasco comenta que se espera que, el esfuerzo presentado en este informe pueda contribuir a la formación de una nueva ciudadanía, que debe empezar a unirse en función de objetivos comunes.

Haciendo referencia al área de Ambiente, el 82% de los encuestados percibe que no existe sensibilidad en relación al calentamiento global o que esta no es suficiente. Sobre la venezolanidad, el 44% de los jóvenes encuestados percibe que la identidad de los venezolanos ha cambiado a partir del proceso migratorio.

Asimismo, en el reporte se plantean una compilación de propuestas haciendo énfasis en la generación de redes, articulación de esfuerzos, sensibilización, intercambio y difusión de datos y conocimiento sobre estas temáticas de forma inclusiva, así como el fortalecimiento de capacidades para actores clave. Las propuestas formuladas son insumos fundamentales que deben aprovechar los Estados de los países de acogida, las instituciones venezolanas, los organismos de cooperación internacional y la sociedad civil para brindar nuevas políticas públicas focalizadas en las principales necesidades, retos, desafíos y aspiraciones de las juventudes venezolanas que hoy son descentralizadas, multifacéticas, innovadoras, pero también, carentes de una institucionalidad que les permita construir su propio futuro con las condiciones mínimas que exige los derechos universales de la dignidad humana.

La ONG Plan País, fundada en el año 2010, busca inspirar y empoderar a jóvenes en la búsqueda continua de una mejor sociedad por medio de una plataforma para el intercambio de conocimiento, talento e ideas. Por medio de sus experiencias educativas, proyectos y organización de espacios de encuentro, la ONG busca fomentar la preparación de jóvenes venezolanos para así promover la preparación íntegra de embajadores del potencial venezolano.

Por su parte, la Red Global de la Diáspora de Venezuela es una iniciativa global para el fortalecimiento de la diáspora de Venezuela que busca crear y promover mecanismos de integración que potencien y hagan más efectivo los esfuerzos de las organizaciones de la diáspora que vienen apoyando a venezolanos dentro y fuera de Venezuela con el fin de facilitar la articulación de las numerosas iniciativas que se encuentra alrededor del mundo.

