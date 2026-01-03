Se desconoce el paradero de Delcy Rodríguez, la segunda al mando de Maduro

Delcy Rodríguez, la vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, no ha aparecido en persona tras la captura del dictador venezolano, limitándose a un mensaje telefónico transmitido por la televisión del Estado. A diferencia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, quienes se mostraron en videos, la segunda la mando aún no aparece.

Versiones indican que Rodríguez podría estar en Rusia, según reporta la Revista Semana, citando a The Objetive

La segunda al mando de la dictadura se limitó a una llamada telefónica en la que exigió al gobierno de Estados Unidos dar una fe de vida de Maduro, tras ser capturado.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", indicó Rodríguez en el audio.

Delcy Rodríguez exige prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores En llamada telefónica con VTV, Delcy Rodríguez exigió fe de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Aseguró que los mecanismos de defensas están activos tras los ataques de hoy en el país. #Venezuela pic.twitter.com/sXlZHgpGjx — On oficina de noticias (@oficinadnoticia) January 3, 2026

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delito de narcotráfico y corrupción, según confirmaron las autoridades estadounidenses, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada por EEUU, el Distrito Sur de Nueva York, en 2020.

"Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", recordó Bondi en su cuenta de X.

La fiscal anunció que ambos "se enfrentarán pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

FUENTE: Con información de AFP