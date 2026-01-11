María Corina Machado se solidariza con opositores en Irán y denuncia vínculos del régimen con el chavismo

MIAMI - La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó este domingo su respaldo a los manifestantes de Irán frente a la que calificó como una “brutal represión” ejercida por el estamento clerical que gobierna ese país, al que vinculó con el chavismo en Venezuela.

“Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan”, señaló Machado en un mensaje difundido en su cuenta en la red social X.

"Régimen autoritario"

La dirigente opositora denunció la existencia de “un régimen autoritario” en Irán que, según afirmó, “se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela”.

En su mensaje, Machado sostuvo que tanto el pueblo iraní como el venezolano atraviesan procesos decisivos para definir su destino. “Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas masivas en Irán y en medio de los señalamientos reiterados de la oposición venezolana sobre los vínculos políticos y estratégicos entre el régimen chavista y gobiernos autoritarios fuera de la región.

