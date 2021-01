En Cuba 'Vivo en una sociedad gris, oscura'

"Poco a poco he observado y meditado sobre esa Revolución de la que tanto y tantas veces me han hablado y me he dado cuenta de que es una completa fantasía. Con el paso de los años, esa Revolución se ha convertido en involución, se ha convertido en una doctrina, en un lema, en una muletilla", continúa diciendo.

"Yo, como muchos de los universitarios de este país, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Palpamos el mismo problema en semejantes situaciones, entendemos todo lo qué pasa, vemos cómo nos manipulan, cómo hacen y deshacen con total impunidad".

El autor del texto afirmó que los jóvenes actualmente no se cuestionan las cosas, no luchan por la libertad del país, porque no están dispuestos a "meterse en candela", en clara alusión a los mecanismos represivos e intimidación por parte de la seguridad del estado y policía política.

"Los jóvenes universitarios quieren graduarse, pasar por la carrera universitaria desapercibidos y, con el título en la mano, hacer hasta lo imposible por buscar una salida de la forma que sea. El joven cubano universitario quiere huir de esta Isla", afirmó.

"No quiero que Cuba sea para mí un problema, no quiero que me tilden de gusano, ni que me maltraten porque pienso diferente. No quiero que mis padres tengan que robar para complacer mis necesidades básicas. No quiero ser intimidado ni vigilado porque mis palabras, mis sueños y mi afán de amanecer y tener una vida digna, me conviertan en un peligro para la seguridad del país donde nací. No quiero convertirme en un delincuente por pensar".

Embed Ayer fue un día intenso. Muchas emociones y también ansiedades. Recibí felicitaciones desde los lugares más recónditos y... Publicada por Anamely Ramos González en Sábado, 23 de enero de 2021

Respecto a la separación que ha sufrido la familia cubana en décadas de dictadura dijo: "No quiero estar lejos de mi familia, porque la única solución qué hay para vivir mejor sea irse. No quiero que el futuro de esta nación sea de remesas, remesas que quizás salgan de las manos de esos que fueron alguna vez repudiados, de esos a los que tildaron de traidores, de esos que acusaron de escoria porque se fueron, y la Patria, a muchos, no los recuerda como hijos".

"Quiero libertad de expresión. No quiero que especulen más con democracia. Quiero que me dejen elegir a mi presidente por votos directos. Quiero que se hagan campañas políticas en toda Cuba y que mi pueblo elija la persona capaz de guiarnos", continuó.

"No quiero anexión a otro país. Quiero que se levante mi nación, quiero que se escuche a los pinos nuevos, que se acabe la doble moral y que mi pueblo no tenga miedo a vivir, a vivir decentemente, íntegramente. Quiero que Cuba sea de todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí. Quiero que mi generación tenga logros, vea cambios positivos, tenga opciones de entrenamiento" y finalizó "Quiero una Cuba Libre".