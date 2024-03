Espiral de represión política en Venezuela busca bloquear el deseo de cambio

“Están pendientes las órdenes de captura de Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magaly Meda”, informó el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

A todos estos detenidos, según dijo el funcionario, se les vincula con presuntos planes conspirativos. En un video presentado por el fiscal, el testimonio de Emill Brandt, jefe de Vente Venezuela en el estado Barinas, fue el que implicó a los dirigentes detenidos esta semana.

María Corina Machado ganó con 92% la candidatura de la Plataforma Unitaria, pero hasta ahora está impedida de postularse a la contienda en la que Nicolás Maduro buscará un tercer mandato. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política por 15 años contra la opositora que encabeza las encuestas.

“Es preocupante para la democracia venezolana esta escalada de represión, pero también hay que recordar que estas acciones están en el ADN del gobierno (régimen) de Maduro”, puntualiza el politólogo Fernando Spiritto.

Agrega que el régimen de Maduro es autoritario, carece de apoyo popular y sus bases de sustento son principalmente clientelares, represivas y de control institucional.

Spiritto, también investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), enfatiza que el régimen de Venezuela da muestras de nerviosismo: “Están asustados, quieren el control total del proceso electoral, y no quieren correr ningún riesgo, ellos saben que, si se realizan unas elecciones medianamente competitivas, las pierden. Por eso quieren eliminar cualquier espacio de competencia electoral, saben que son minoría”.

El politólogo cree que la oposición venezolana está curtida y no caerá en el juego del chavismo que busca sustraerla de la vía electoral.

Sobre esto, Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), llamó a los opositores a no responder con abstención en los comicios. La represión arreció un día antes del inicio de las postulaciones de candidatos que son del 21 al 25 de marzo y mientras María Corina Machado y el bloque de la Plataforma Unitaria dirimen la estrategia a seguir por cuanto la dirigente está impedida para ejercer sus derechos políticos.

“No descansarán hasta hacer que la oposición abandone la ruta electoral. El deseo de cambio es tan grande que solo con abstención opositora tienen chance de ganar. Esto no parará, al contrario. No por eso hay que dejar de denunciarlo”, sostuvo Díaz.

Proceso irreversible

Para el politólogo Fernando Spiritto, la represión contra dirigentes medios de la oposición, como ocurre con la organización Vente Venezuela y el partido La Causa R, tiene un objetivo claro de asustar. Antes de las últimas detenciones de actores del entorno de María Corina Machado, fueron aprehendidos los coordinadores de Vente Venezuela en varios estados: Emill Brandt (Barinas), Juan Freites (Vargas), Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo); así como el jefe de Vente Venezuela en Maracay (en el centro de Venezuela), Joe Villamizar.

“También se busca eliminar a las maquinarias. El gobierno (régimen) de Maduro no puede permitir que haya partidos que tengan cierta captación a lo largo del territorio nacional. No hay que perder de vista las giras exitosas de María Corina Machado. Como no le pueden llegar a Machado, porque el costo sería muy alto, arremeten contra su entorno”, sostiene Spiritto.

Añade que desde la cúpula de Maduro se promueven candidatos que están delimitados según parámetros fijados por el chavismo, es lo que en Venezuela llaman “oposición a la medida”.

A juicio del analista, el escenario actual es más grave que el enmarcado para las elecciones presidenciales de 2018. “Vamos a un evento electoral absolutamente controlado siguiendo el ejemplo de Nicaragua y de Rusia”, asevera.

Puntualiza que la oposición está llamada a la unidad y a la defensa del voto, así como a capitalizar el descontento de la gente con otro candidato, esto ante el bloqueo a María Corina Machado.

La candidata María Corina Machado subrayó, el 20 marzo, que, pese a las maniobras para torpedear la transición, el proceso es irreversible.

“No podemos normalizar la represión, algo como esto no había ocurrido aquí antes, esto no es un proceso electoral, esto es la infamia tratando de cerrar el proceso electoral. (…) Creen que van a dejarme sola, hoy Venezuela está fuerte y más unida que nunca”, expresó Machado.

La dirigente instó a la comunidad internacional que aboga por elecciones libres a actuar ante la arremetida del chavismo. “La comunidad internacional dice que apoya los Acuerdos de Barbados. Hasta los aliados políticos de Maduro, ¿qué van a hacer frente a esto?”.

De su lado, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, enfatizó que “los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.

Represión violenta

La Misión de la ONU sobre Venezuela advirtió que Maduro ha reactivado una “represión violenta” contra la oposición y las voces críticas, con lo cual impone un clima de miedo e intimidación que vulnera derechos fundamentales.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, dijo que en el país se han detectado dos modalidades de represión: Una abiertamente violenta y otra más sutil basada en la generación de un ambiente de temor.

La respuesta del régimen a la ONU es que sus señalamientos se basan en “juicios parcializados con fines meramente políticos, cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela y reiteradamente han exhibido planes de asesinar su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo”.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, indica que la represión que se vive en Venezuela es cualitativa y cuantitativamente diferente. Añade que en lo que va de año hay más de 30 presos políticos, y puntualiza que se han agravado algunos patrones como ocurre con las desapariciones forzadas que, en algunos casos, se han extendido hasta por tres semanas “y es un procedimiento empleado para amedrentar”.

El activista dice que, de buena fe, se esperaba el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, pero lo que se ve es que “el Estado (régimen), que tiene las obligaciones, las incumple de manera grosera y todo bajo el argumento de la conspiración”.

Con la vulneración del Acuerdo se cierra el paso a unas elecciones competitivas y “desmiente el argumento de que hay dos partes con iguales obligaciones, el gobierno (régimen) reparte culpas como si tuviera la misma naturaleza de la oposición”.

Daniels refiere que a Maduro no le interesa exhibir ninguna debilidad que pueda jugar en su contra.

“Sin embargo, mientras haya elecciones y posibilidad de votar hay que creer que es posible hacer un cambio. Esta es una oportunidad única en más de 20 años, donde finalmente la gente entendió que debemos ir a votar, sabe por quién no votar; y mantener la esperanza por alguien en quien podamos confiar. No sé si será María Corina Machado o no”, puntualiza el director de Acceso a la Justicia.

FUENTE: Politólogo Fernando Spiritto / Abogado Alí Daniels / ONU