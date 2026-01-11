ExxonMobil descarta invertir en Venezuela si no hay "cambios profundos"

WASHINGTON - Venezuela continúa siendo un país inviable para la inversión extranjera mientras no se produzcan transformaciones profundas en su marco legal y comercial, advirtió el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, durante una reunión de alto nivel con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca.

El ejecutivo recordó que la empresa ha sido expropiada en dos ocasiones por el régimen chavista, un antecedente que, a su juicio, marca cualquier evaluación sobre un eventual retorno al país caribeño.

“Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que se puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, afirmó Woods ante Trump y los directivos del sector energético.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/estendenciavzl/status/2009731845676773885&partner=&hide_thread=false "ExxonMobil" es tendencia por sus declaraciones en la reunión con Donald Trump:



“Nuestra filosofía es que se pueda tener una inversión estable a largo plazo. Tiene que beneficiar a la gente. Con respecto a Venezuela, nos han expropiado dos veces. Si miras el estado legal actual… pic.twitter.com/KW3lKEJDgT — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) January 9, 2026

"Futuro de la industria petrolera en Venezuela"

El encuentro reunió a líderes de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips para analizar el futuro de la industria petrolera venezolana tras la salida del depuesto dictador Nicolás Maduro y en medio de los planes de reconstrucción del sector, golpeado por años de corrupción, expropiaciones arbitrarias y colapso de su infraestructura.

Woods afirmó que, en las condiciones actuales, Venezuela no ofrece garantías mínimas para inversiones sostenibles. “Si miras el estado legal actual en Venezuela, es imposible invertir. Cambios significativos se tienen que hacer para que sea una inversión duradera”, sostuvo, al tiempo que remarcó que cualquier proyecto debe ofrecer estabilidad a largo plazo y beneficios reales para la población.

No obstante, el directivo se mostró optimista ante el nuevo escenario político, destacando el papel de la administración Trump. “Con esta administración y el presidente Trump trabajando mano a mano con el régimen venezolano, confiamos en que puedan implementarse cambios positivos”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RapidResponse47/status/2009728176260260031&partner=&hide_thread=false ExxonMobil CEO Darren Woods: "We have a very long history in Venezuela...We've had our assets seized there twice...We're confident that with this administration, and @POTUS working hand-in-hand with the Venezuelan government, that [positive] changes can be put in place." pic.twitter.com/OkJ3pO3kgS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 9, 2026

"Renacimiento energético"

Durante la reunión, Trump llamó recientemente a las empresas estadounidenses a participar activamente en lo que definió como el “renacimiento energético” de Venezuela, asegurando que Washington brindará garantías de seguridad jurídica y financiera a las inversiones.

“Las compañías estadounidenses tendrán la oportunidad de reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela y aumentar la producción de petróleo a niveles nunca antes vistos”, declaró el mandatario.

Acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Interior Doug Burgum, Trump anunció además que Estados Unidos recibirá 50 millones de barriles de crudo venezolano como parte de un acuerdo con la cabecilla del chavismo en Caracas, con entregas que espera se mantengan “de forma indefinida”.

“El beneficio para Estados Unidos será contar con precios de energía aún más bajos”, aseguró el presidente, quien instó a las petroleras a invertir hasta 100.000 millones de dólares en la recuperación del sector energético venezolano, una industria clave para la reconstrucción económica del país tras décadas de mala gestión bajo el chavismo.

