General exiliado emplaza a Padrino López a respetar la voluntad popular en Venezuela

En su mensaje, Rivero recordó su antigua amistad con Padrino López, compañeros de graduación en la Academia Militar de Venezuela hace 40 años, y expresó su profundo descontento con las acciones y omisiones del ministro en los últimos años: "No has cumplido tu deber en lo que has hecho y permitido hasta el día de hoy en el ejercicio de tu cargo, que con tanta autoridad y poder de decisión has tenido. No has cumplido tu deber al sostener la ilegitimidad de un poder en su estado, haciéndote cómplice de los desmanes criminales que se han cometido contra la humanidad de los venezolanos y de nuestro Estado".