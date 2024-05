Céfora Contreras a Padrino López: La ignorancia se cura, pero la estupidez es eterna

CARACAS.- El 5 de julio de 2020 durante tradicional desfile militar por la conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela , el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López , aseguró que mientras exista la Fuerza Armada Nacional, "la oposición no llegará al poder" en la nación caribeña, gobernada desde hace 24 años por el chavismo y sometida por un régimen de carácter autoritario y violador de derechos humanos que no quiere soltar el poder.

Lo dicho por Padrino López en el acto de celebración del 5 de Julio de 2020 fue lo siguiente: “mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Esta facción de maleantes, politiqueros, que se han atrevido a poner en un comunicado allí, un adefesio de comunicado, a exigirnos a nosotros mayor compromiso”.

Y agregó: “cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado demostraciones concretas, a la vista de todo el pueblo de Venezuela, de su interés patriótico, de defender la integridad de nuestro espacio geográfico que no es una opción para nosotros. Es un mandato constitucional”.

"¡Cómo se atreve, descarado?"

Ante estas palabras, la politóloga Céfora Contreras, secretaria general de la Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana (Fundemul), respondió con una carta titulada "La ignorancia se cura pero la estupidez es eterna".

"¡Cómo se atreve, descarado? Quien es Ud. para comprometer a la Fuerza Armada Nacional a que viole la Constitución Nacional y convierta a la Democracia en un reducto del comunismo, al declarar: "que en Venezuela la oposición política nunca podrá ejercer el poder:" "No pasarán, no serán poder politico jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana"..."Yo creo que es bueno que lo entiendan"", increpó Contreras.

"¿Cómo se atreve, descarado? Acaso Ud. creé que los integrantes de la fuerza Armada comparten su opinión? Pues sepa que no es así!!! Que más del 90% de sus miembros rechazan su criterio. Sólo el alto mando y sus allegados, poseedores de los contratos multimillonarios que los han enriquecido, a costa de la destrucción del País, aceptan esa aberración y callan temerosos".

Prosiguió: "Ud. es tan ignorante y sus ansias de riqueza y poder son tantas, que obvia los sagrados preceptos Constitucionales que establecen que 'somos un Estado Social de Derecho y de Justicia, cuyo Ordenamiento Jurídico respeta la Libertad, la Igualdad, la Solidaridad, y en general la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el pluralismo político'". "Cómo se atreve, descarado? No es suficiente todo lo que tienen?", le inquirió.

"Al escucharlo, en mi memoria retumban los gritos del General Franquista Millán Astray: 'Muera la inteligencia, viva la muerte!!!' A lo cual respondió Unamuno: 'vencereis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convencereis'".

Contreras afirmó: "Ud., Chávez y Maduro son todos iguales, lo que me recuerda aquel grafiti surgido de la pluma de Orwell: 'Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros'". Añadió que: "Uds. han convertido a Venezuela en un Armagedon, un Apocalipsis: la guerra entre el bien y el mal. Uds. han hecho de la legalidad una cuestión de poder, no de justicia: la esclavitud era legal, el colonialismo era legal, el nazismo era legal, el apartheid era legal".

Siguió: "Ud. nos evoca a las SS hitlerianas, a los camisas pardas fascistas de Mussolini en Italia, a los tonton macutes de Duvalier en Haití, a los chacharos gomecistas de Juan Vicente Gómez, a los paleros de Chapita Trujillo en Santo Domingo, a los cdr cubanos de Fidel Castro, a los batallones de la dignidad, de Noriega, en Panamá, y Uds. aquí en Venezuela, dictadores que con sus grupos irregulares reprimen y avasallan al Pueblo".

Y finalizó la carta: "pero esta Patria bravía y su gente está dispuesta a luchar hasta alcanzar la victoria, porque estamos preparados y capacitados para gobernar. El fracaso de Uds. Nos hace recordar el viejo refrán de la Universidad de Salamanca: 'Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta'. Sr. General: la ignorancia se cura pero la estupidez es eterna. Bruto es bruto. Eso no se cura".

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Infobae