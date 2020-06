Gobierno colombiano defiende ayuda de EEUU contra el narcotráfico

El lunes el presidente Iván Duque volvió a defender la llegada de los estadounidenses y aseguró que su única tarea será brindar apoyo en tecnología y entrenamiento para enfrentar al narco.

Desde su llegada al poder en 2018, Duque ha mantenido una situación áspera con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y en febrero de 2019 los roces escalaron, cuando el mandatario colombiano permitió que la oposición del país vecino reuniera ayuda humanitaria en su frontera para ingresarla a Venezuela a pesar del abierto rechazo de Maduro.

Colombia y otro medio centenar de países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Si hay un gobierno que ha mostrado fraternidad con Venezuela es este gobierno", aseguró Duque el lunes ante la prensa.

"Quiero dejar claro que nosotros no tenemos ningún espíritu belicista contra Venezuela. La relación con Estados Unidos ha sido histórica, viene desde hace más de cinco décadas. Aquí han estado en repetidas ocasiones personal de ellos no armados, no para que ellos hagan operaciones, porque no las pueden hacer, sino para compartir información y eso ha sido exitoso”, agregó

Ariel Ávila, analista y miembro de la ONG Paz y Reconciliación, señaló a The Associated Press que la llegada de asesores estadounidenses no es inusual en este país. “Colombia desde hace muchos años tiene por lo menos 150 asesores permanentes cualquier día del año, pero si es ahora para la lucha de las drogas, es una cosa fracasada. Mientras el consumo no pare en Estados Unido, será —repito— una lucha fracasada y absurda”.

En cuanto a la polémica, Ávila agregó que el viaje de los extranjeros ocurre “en un momento enardecido con el tema de Venezuela, que para muchos tienen que ver con esto, para otros no, y sobre todo en este momento de crisis de seguridad de nuestro país. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) crece, las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) también, y ellos llegan en un ambiente complicado en el tema de seguridad”.

Por su parte, John Marulanda, expiloto de aviación que hoy se dedica a la consultoría en temas de seguridad, dijo que la asesoría de los estadounidenses podría dar "mayor capacidad de adiestramiento y tácticas nuevas. Sabemos que estas unidades no van a solucionar el problema del narcotráfico, pero traen equipos de alta tecnología, equipos de inteligencia técnica sobre el terreno, inclusive drones de última generación”.

La meta del gobierno colombiano —a diciembre de 2020— es erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos. De enero a finales de abril último, el reporte del Ministerio de la Defensa ha sido de 17.000 hectáreas erradicadas manualmente en regiones como Cauca, Putumayo, y Nariño.

El comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro, aseguró anteriormente que los asesores cumplirían una cuarentena de 14 días antes de desplazarse a en cuatro grupos a diferentes zonas del país, donde trabajaría con las brigadas militares locales que combaten al narcotráfico.