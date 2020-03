Guaidó asegura que hay "incongruencias" en cifras del régimen sobre COVID-19

"Hace días, el 18 de marzo, se aseguró que no habían dado casos positivos, pero al día siguiente, cuando presentan una lámina, ya presentaban seis casos nuevos que el día anterior. Ha habido incongruencias claras en la información que presenta la dictadura, no han sido consistentes, no han sido consonantes con la necesidad que tenemos en este momento de poder atender la emergencia", dijo Guaidó en rueda de prensa.