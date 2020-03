Guaidó exige al régimen aplazar pago de impuestos

"Para que los venezolanos no se vean obligados a salir a buscar el sustento diario, se deben tomar medidas y que los que secuestran el poder dejen la soberbia ¿Cómo quedarnos en casa si no se tiene suficiente alimento? ¿Cómo pedirle a un empresario, a un comerciante, que pague impuestos este mes cuando no se está produciendo?" indicó Guaidó a través de un video difundido en las redes sociales al referirse a la paralización de la mayoría de las actividades laborales luego de la cuarentena anunciada por Maduro.