Guaidó: Maduro no tiene competencia para romper relaciones con la UE

“Maduro no tiene competencias para romper relaciones con países que no lo reconocen. No puede romper relaciones diplomáticas porque no es reconocido como Presidente, es reconocido como dictador. No es a través de soberbia, de la ridiculez, del acto infantil a nivel político-diplomático de violentar de esa manera a una diplomática de carrera como es la embajadora Isabel Brilhante como se solucionará la crisis en Venezuela”, dijo Guaidó.