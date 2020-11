Guaidó pide a los venezolanos promover la Consulta Popular

LEA TAMBIÉN: Unión Europea extiende por un año sanciones a Venezuela

En el encuentro, Guaidó dijo que "la única alternativa” que hoy tiene Venezuela es "salir de la dictadura, conformar un Gobierno de Emergencia Nacional y tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

Asimismo, recordó que de nada sirve ser mayoría sino se ejerce en las calles. Destacó que estar reunidos en la asamblea de ciudadanos “es una batalla ganada” al régimen.

El reto

Guaidó retó al dictador Nicolás Maduro a que camine por la Cota 905, tal y como lo hizo él.

LEA TAMBIÉN: Unión Europea extiende por un año sanciones a Venezuela

“¿A que mañana Maduro no camina por la Cota 905 como yo caminé por La Guaira el fin de semana? No lo va a hacer, porque no tiene el control del territorio. No tiene control de nada; no puede poner energía eléctrica en el Zulia, ni podrá hacerlo. Con Maduro no hay futuro, significa muerte, y así deben entenderlo su entorno y el mundo”.

Guaidó dijo a los vecinos del sector Caminerías Terrazas del Ávila que "la costumbre es muerte"; y por eso les pidió no acostumbrarse a la tragedia, no creer que esa es la nueva normalidad de los venezolanos, la cual pretende implantar la dictadura.

Finalmente resaltó que “sin democracia no se come”, pero tampoco sin democracia y libertad se respetan los derechos humanos.