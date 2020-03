Hacia Cuba otro crucero con posibles enfermos de coronavirus

Hola, os comparto este vídeo sobre la situación que estamos viviendo con el COVID-19 en el barco Costa Magica. Trataré de resumir el vídeo y dar alguna información adicional.Somos aproximadamente 970 trabajadores encerrados (literalmente), sin ningún pasajero puesto que los desembarcamos a todos hace unos días. Esta situación empezó con 2 personas que dieron positivo en la prueba del coronavirus: un miembro de la tripulación indio y una pasajera finlandesa. Ahora son 5 positivos y alrededor de 70 personas en aislamiento. El resto estamos haciendo cuarentena, lo que viene a ser lo mismo.El equipo médico era 1 médico, 1 dentista y 2 enfermeros. Ahora tenemos un médico más, y solo disponemos de un respirador para todo el barco. Llevamos desde el 10 de marzo sin posibilidad de atraco y la enfermedad se propaga en el barco. Hay 3 hipótesis hasta el momento:1. Cruzar hasta Tenerife, tardando 6 días en llegar. No se puede hacer porque no hay equipamiento adecuado ni personal suficiente para lo que pueda pasar. 2. Quedarnos en el puerto de Martinica, que es francés, y hacer llegar uno o dos vuelos de emergencia. 3. Hacer la cuarentena en el mar un mínimo de 14 días. Así esperar a que todos nos enfermemos. La sensación es que quieren ganar tiempo. La única medida para tratar de que no se propague (llegan tarde) es encerrarnos en cabinas individuales (algunas como por ejemplo la mía sin ningún canal de ventilación, sin luz solar) y traernos el desayuno, comida y cena a la habitación. Solo salir de las cabinas para tomarnos la temperatura y volver enseguida a nuestras cabinas. Los que están en aislamiento no salen a tomarse la temperatura. Esa es la diferencia entre estar en cuarentena y estar aislados. INHUMANO. Estas no son las medidas correctas.