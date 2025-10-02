Justicia de Chile evalúa solicitar la extradición de Diosdado Cabello por el caso del exteniente Ojeda

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024.

La investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en Chile, apunta directamente a la cúpula del poder en Venezuela. El fiscal Héctor Barros , a cargo del caso, señaló a Diosdado Cabello , número dos del régimen venezolano, como el presunto autor intelectual del crimen ocurrido en Santiago y resaltó, además, que no descarta evaluar una posible extradición para juzgarlo.

El persecutor afirmó que los antecedentes de la investigación dan cuenta de un encargo político, que se originó dentro de la estructura de la dictadura, específicamente sobre el actual ministro de Relaciones Interiores de Venezuela como la persona que ordenó el asesinato del exmilitar, reseña el portal web adnradio.cl.

La Fiscalía reunió pruebas que sugieren que Cabello habría contratado la ejecución del secuestro y homicidio al grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua, con presencia en varios países de la región.

El fiscal Barros indicó que el equipo de investigación trabaja para robustecer las pruebas que ya tiene, buscando alcanzar el estándar requerido para formalizar una acusación. El mensaje de la Fiscalía chilena es claro: perseguirá al responsable del crimen sin importar dónde se encuentre.

Posible Extradición

Barros no descartó la posibilidad de solicitar la extradición del funcionario venezolano. Esta solicitud podría avanzar a medida que se acumulen más pruebas que sustenten la imputación directa contra el alto cargo de la dictadura.

Sin embargo, el fiscal recordó que la Constitución venezolana no permite la extradición de sus ciudadanos, lo cual representa un obstáculo legal.

El caso Ojeda mantiene la atención regional sobre las acciones transnacionales del régimen venezolano contra sus opositores.

