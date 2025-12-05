viernes 5  de  diciembre 2025
Escrutinio

Honduras mantiene suspenso en un lento conteo de votos y bajo denuncias de fraude

El conteo de votos avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de fraude de Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL)

Agentes de policía patrullan la zona del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.

Agentes de policía patrullan la zona del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, el 5 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA — Honduras mantiene el suspenso este viernes en el escrutinio de las elecciones presidenciales, al persistir el empate técnico entre los dos candidatos de derecha, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, cinco días después de los comicios.

El conteo de votos avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de fraude de Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL) y presentador de televisión de 72 años, un exaliado de la gobernante izquierdista y prochavista Xiomara Castro.

Lee además
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
ELECCIONES

Ente electoral de Honduras admite "problemas técnicos" y exige a empresa privada rehabilitar sistema
Salvador Nasralla, candidato presidencial del opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025.
COMICIOS

Salvador Nasralla toma leve ventaja al reanudarse conteo de votos en Honduras

"El mundo ya comenta el fraude que están queriendo hacer contra" el Partido Liberal, señaló el aspirante en X al denunciar anomalías en el ingreso de las actas al sistema y anunciar impugnaciones.

Con el 88% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,20% frente a 39,47% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Unas 2.000 actas con inconsistencias serán sometidas además a una "revisión especial".

Asfura pide serenidad

El presentador de espectáculos puso en duda que el CNE pueda tener listos los resultados definitivos antes del 30 de diciembre, la fecha límite que tiene la institución para anunciarlos.

"No saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad", indicó por su parte en X Asfura, empresario de la construcción de 67 años.

Trump irrumpió en el tramo final de la campaña para respaldar a Asfura, a quien considera un "amigo de la libertad", mientras que a Nasralla lo llamó "casi comunista" por un alto cargo que tuvo en el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, con quien "rompió" el año pasado.

"Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras", advirtió la víspera el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Trump amenazó el pasado lunes con "consecuencias graves" para Honduras si decidían "cambiar los resultados", luego de que Nasralla pasara a liderar momentáneamente el conteo tras una falla informática.

El mandatario estadounidense fue más lejos al indultar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico.

En un video publicado este viernes en sus redes sociales, Hernández, quien quedó libre el lunes, reiteró que su caso fue una "conspiración" de la "izquierda radical" y de "funcionarios del gobierno" demócrata de Joe Biden.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Nasry Asfura retoma la ventaja en presidenciales de Honduras, según en CNE

La Esquinita de Reme

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Por Estefani Brito
La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava 
Otaola apoya el recall

Intento de destitución contra Levine Cava avanza tras acuerdo que habilita el proceso en Miami-Dade

Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales