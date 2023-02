Ledezma: "El país necesita una reconversión política"

Agregó en referencia al G-4 que "es que ese factor que está activo ahora lo que hace es trabajar para que le levanten las sanciones a Maduro, para que le devuelvan los activos, para confundir a nuestra pobre gente, que han dado todo, hasta su vida, y lo siguen haciendo, pero que no han contado con la dirección correcta”.

Salida electoral

Ledezma afirmó que la ruta electoral como vía para destrabar la crisis en Venezuela "puede ser una salida institucional, cívica"; pero, aclara, que se debe contar con una oposición coherente y cohesionada, de lo contrario cree "no es posible llevar adelante ese proyecto"

Expresó sin ambages que no ve "clara" la ruta electoral "porque aún el régimen controla las instituciones, el poder judicial y electoral". Ejemplificó que "yo no veo en el ambiente que se vaya a depurar el Registro Electoral Permanente, no veo que haya un compromiso de una verdadera observación internacional".

Sostuvo que lo primero que habría que hacer es que "la oposición se una y deje de lado las diferencias personales y sepultar los odios".

“¿Qué tipo de esperanza pueden tener los venezolanos al ver a los que hasta hace poco tuvieron el poder del Gobierno interino, hoy se están acuchillando mutuamente. Esa es la unidad que estaba defendiendo la esperanza de los venezolanos?", se preguntó.

Ledezma aseguró que no tiene confianza en la conducción política de la oposición y afirmó que su partido Acción Democrática (AD), en el cual militar desde su juventud, "se extravió hace rato".

"Acción Democrática está presente como un sentimiento y como parte de la historia. No se puede borrar ni desconocer. No puede ser destruido por el régimen. Pero lamentablemente no está siendo dirigido en correspondencia con lo que fue su génesis, sus ideales, sus programas de lucha”, señaló.

Por otra parte, el exalcade mayor, aunque reconoce que el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, tuvo el mérito de lograr haber sido reconocido por más de 60 países, también cayeron en el sectarismo y el reparto de la cuotas de poder. "Dejaron de lado el compromiso original que era el cese de la usurpación", manifestó.

En ese sentido, Ledezma aseveró que "el país necesita urgentemente una reconversión política".

“En política todo es posible. Ninguna alternativa puede declararse incierta ni cerrada. Yo no descarto que más temprano que tarde llegue la reconstrucción institucional de Venezuela, entre ellas las instituciones partidistas”, señaló.

¿Intervención en Venezuela?

Ledezma dice estar a favor de que se haga una intervención en Venezuela, pero no de esas en las que marines ingresan por las costas. Se refiere a una intervención humanitaria "que puede darse de varias maneras: que termine el juicio en la Corte Penal Internacional, que terminen de aplicarse sentencia contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que los organismos que luchan contra el narcotráfico hagan su trabajo, esos mismos organismos que ofrecen recompensas por capturar a Maduro, o el mismo Gobierno de Estados Unidos, que a Venezuela se le aplique la convención de Palermo, porque en Venezuela hay un régimen mafioso. Aquí caben perfectamente las intervenciones especializadas”, dijo.

Asimismo, lamentó que en el país sudamericano "la catástrofe humanitaria aún se mantiene, más bien se ha agudizado. Ya vamos para ocho millones de venezolanos regados por el mundo. También tenemos un país ahogado por falta de servicios públicos donde la gente sufre por fallas de energía eléctrica y suministros de agua".

FUENTE: Con información de Versión Final