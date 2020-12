Leopoldo López descarta diálogo con Maduro

Embed

Al ser interrogado sobre la Consulta Ciudadana, López indicó que "es el inicio de una nueva etapa que requiere organización en todos los rincones para poder promover un nuevo ciclo de movilización popular dentro y fuera de Venezuela. Caminar hacia la libertad requiere que lo hagamos juntos, y la consulta popular es una herramienta que nos unifica, que nos hace fuertes, de abajo hacia arriba, para poder transitar hacia esta nueva etapa de organización, movilización de los venezolanos y de la comunidad internacional con un mismo objetivo: lograr elecciones presidenciales libres, justas y verificables en nuestro país".

Descarta diálogo

López indicó que desde el Gobierno Interino de Juan Guaidó está cerrada la posibilidad de un nuevo diálogo con el régimen, pese a que desde la Unión Europea es una petición insistente.

"Eso no está sobre la mesa. Al menos no está sobre la mesa en estos momentos. Yo sí quiero ratificar que es necesaria la presión e insistiremos en eso, porque no hay manera de alcanzar una solución a la crisis venezolana, y mucho menos una solución política a la crisis, si no se ejerce presión", explicó.

En este sentido, detalló que "los países, y los bloques de países, tienen herramientas. Europa tiene mecanismos muy potentes para poder usarlos en función de la generación de presión que pueda ayudar a una solución política".

López enfatizó que las sanciones son una presión efectiva. "Este es un tema que he hablado con muchos líderes europeos y se enfocan en la necesidad de focalizar estratégicamente las sanciones en aquellos que han sido identificados como violadores de derechos humanos y responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad".