Maduro pide a los estadounidenses que pongan freno a Trump

"El Gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales, y basándose en las infamias bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico, sangriento y de duración indefinida", reza la misiva de Maduro.

El dictador de Venezuela aseguró que ha sido acusado "sin mostrar prueba alguna" del cargo de "narcoterrorismo" a pesar de que el propio Departamento de Defensa de EEUU, asegura dictador, "demuestra que Venezuela no es un país de tránsito primario de drogas, como sí son aliados de Washington como Colombia y Honduras", según la carta, con fecha de 3 de marzo, y publicada en su cuenta de Twitter.

"No somos tan diferentes", concluye Maduro, "como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses particulares de minorías cegadas por la ambición no separen".