Maduro promete acabar con la pobreza tras elecciones del 6D

Acabar con la pobreza, salarios en dólares, poner fin al caos en los servicios públicos o dejar atrás las sanciones estadounidenses: un mar de promesas casi milagrosas surgieron en la campaña para las elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela este domingo. La oposición no participará en lo que ha llamado fraude electoral, al no encontrar garantías para unas elecciones libres y justas. Desde 2019 el régimen se ha preparado para este momento. Ha modificación la representación parlamentaria; eliminó a los partidos políticos con fuerza entre la población entregándolos a figuras manejadas desde el propio régimen, para que finjan ser de oposición. No ha dado garantías de transparencias en la utilización de los programas usados para la sistematización del proceso y en los últimos días ha amenazado con quitarle la comida a los que no voten.