Maduro propone castigar con cadena perpetua delitos de corrupción y traición

"¡Yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!", clamó frente a una multitud en un acto político en Caracas.

Maduro hizo el planteamiento al hablar del arresto de decenas de funcionarios desde el año pasado por una trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA, que según la ONG Transparencia Venezuela significó un desfalco de casi 17.000 millones de dólares.

El martes fue detenido El Aissami, quien fuese hombre de confianza del mandatario, exministro de Petróleo (2020-2023) y exvicepresidente (2017-2018), además de desempeñar altos cargos en el régimen del fallecido Hugo Chávez.

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro Nicolás Maduro, y su vicepresidente Tareck El Aissami, recorren el estadio de béisbol La Rinconada que está en construcción, en las afueras de Caracas, Venezuela, el 19 de mayo de 2018. AP Foto/Ricardo Mazalan, Archivo

"Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó, pero la herida está curada. No hay dolor, lo que hay es arrechera (furia) e indignación, y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen, ¡traidores bandidos!", manifestó Maduro sin mencionar expresamente a El Aissami.

Una reforma constitucional debe pasar por el Parlamento y, después, ser aprobada en referendo.

El delito de traición a la patria suele ser imputado en Venezuela a opositores detenidos por denuncias del chavismo de conspiraciones para derrocar a Maduro o asesinarlo.

Las inhabilitaciones políticas, a la vez, han sido un arma para sacar del camino a adversarios.

De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro buscará un tercer mandato, está inhabilitada María Corina Machado, exdiputada liberal que ganó el año pasado las primarias de la principal alianza opositora.

La dirigente denuncia, además, que no pudo inscribir tampoco a la candidata que eligió para sustituirla, Corina Yoris.

"Tenemos que ser implacables, caiga quien caiga", remató Maduro.

