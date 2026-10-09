viernes 9  de  octubre 2026
VENEZUELA

Marco Rubio convoca a reunión a jefa de delegación que negocia con el chavismo en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos recibe a Dinorah Figuera en Washington este viernes, informó el Departamento de Estado que no adelantó las razones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó para este viernes a Dinorah Figuera, jefe de la delegación negociadora con el chavismo en Venezuela, a una reunión en Washington, informó el Departamento de Estado.

El encuentro está previsto para las 9.00 hora local (13.00 GMT) en la sede de la Oficina, pero no se dieron a conocer los motivos o temas que abordarán.

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La convocatoria se produce en una semana marcada por la situación política en ese país suramericano y la acusación ampliada de la Fiscalía de EEUU contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por delitos federales, con nuevos cargos por torturas y severos castigos a opositores durante el régimen, presentada este jueves.

Reunión durante semana movida

Figuera, médico y quien presidió la Asamblea Nacional opositora de 2016 en el exilio, fue asediada por el régimen de Maduro lo que la obligó a salir del país en 2018, luego de que un compañero de partido, Fernando Albán, de 56 años de edad, fue asesinado mientras estaba detenido en el DIGCIM, en octubre de ese año.

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar el proceso de transición política e iniciar conversaciones con chavismo, representado porl presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, para una agenda principalmente electoral.

Durante el segundo ciclo de conversaciones entre Figuera y Rodríguez que culminó hace una semana, se acordó reabrir el acceso libre de cientos de medios digitales y redes que permanecían bloqueados por orden del régimen, pero más de 140 dominios continúan restringidos.

FUENTE: Con información de EFE, red X

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