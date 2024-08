María Corina Machado alerta sobre allanamiento de la residencia de Edmundo González Urrutia

González Urrutia fue citado por tercera vez por la fiscalía, afín al régimen, en calidad de “investigado”, condición que no establece la ley, por lo que no acudirá en esta ocasión como no la hizo en las dos anteriores, debido a la falta de garantías.

La fiscalía investiga a González Urrutia y a otros opositores por supuesta usurpación de las actas que el CNE no publicó en Gaceta Electoral en el plazo definitivo que ordena la ley y que se cumplió este 28 de agosto.

“Edmundo no va a acudir. Él ya fue juzgado (por ellos). Estén pendientes porque el próximo paso sería el allanamiento de la casa del presidente electo. Allí no está… Tenemos que protegerlos todos”, afirmó en una entrevista a medios españoles.

"Por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos, que estamos hablando de un sistema totalitario, Edmundo ya fue juzgado".

Represión y victorias en Venezuela

Machado, durante la entrevista, insistió en no dejar pasar la represión brutal, por parte del régimen, que al día de hoy lleva más de 1700 presos políticos, de los cuales 1500 son personas detenidas por protestar contra el fraude electoral, desde hace un mes.

“Hay que aumentar el costo de la brutal represión del régimen. Maduro debe saber que no puede matar gente y meterlos presos sin que haya justicia, cada día que pasa la negociación para Maduro es en términos peores”, dijo. Además lamentó la detención reciente del dirigente opositor y periodista Biaggio Pilieri, en la tarde de este 28 de agosto. También fue detenido su vocero jurídico, el abogado Perkins Rocha. Y de ambos se desconoce su paradero.

La líder calificó de “inédita y masiva” la movilización ciudadana del 28 agosto, por lo que afirmó que “todo el mundo debe estar orgulloso de lo que hizo el bravo pueblo de Venezuela. “Tenemos una secuencia de victorias a la venezolana”, enfatizó

Edmundo González Urrutia se juramenta en enero

Tras afirmar que González Urrutia “está resguardado”, al igual que ella, y rechazar la “presión” que están padeciendo sus familias, Machado advirtió que la situación política que se vive en Venezuela no es la misma que ocurrió en 2019. Esto, ante las críticas recientes desde otros sectores,

En ese año, la oposición activó la figura de presidencia interina en la figura del presidente de la AN por las irregularidades en la elección de 2018, que también dio el triunfo a Maduro.

“Hace cinco años hubo un vacío de poder que la AN de entonces apeló a un artículo de la Constitución. Aquí estamos en una situación opuesta”, subrayó y agregó: “El 10 de enero, Edmundo se juramentará como presidente y como comandante en jefe de la FANB”.

Machado también se refirió a la designación de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores y afirmó que esto constituye un mensaje interno para el chavismo para generar terror”, y agregó que no obstante la presencia en ese despacho de seguridad interna no asegura diferencia en la estrategia política contra la oposición.

FUENTE: Con información de AlbertoNews; Vente Venezuela