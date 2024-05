María Corina Machado concluye gira por estado andino e ignora amenazas del régimen

Pese a la amenaza pública que hiciera Márquez en agosto de 2023, cuando pidió a los habitantes del municipio Pampanito, el “más chavista” del estado, “sacar a coñazos” a Machado, la opositora no sólo recorrió la entidad sino, que recibió el amparo de los pobladores, quienes desbordaron las calles para recibirla y acompañar su camino.

“Cerramos con broche de oro en Trujillo capital. ¡Gracias, Trujillo, los quiero con toda mi alma!”, escribió la líder de la oposición venezolana, a quien el régimen de Nicolás Maduro le impuso una inhabilitación política que le impide participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese haber sido electa candidata unitaria con más del 92% en las primarias del 22 de octubre de 2023.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VenteVenezuela/status/1788647163561422980?t=Z0yTrgWiGsfbv6oN8Zfo3g&s=08&partner=&hide_thread=false #EnFotos Así recibió Pampanito a @MariaCorinaYA en su paso a Trujillo capital.



¡Cuánta energía y compromiso! ¡El 28 de julio ganamos y cobramos! pic.twitter.com/6Sg1rxgqdI — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) May 9, 2024

María Corina Machado recorrió Trujillo

Machado, quien se encuentra en precampaña en respaldo a la candidatura de la oposición democrática, representada por el exembajador Edmundo González, ingresó a la entidad andina por el Peaje la Libertad, que conecta Trujillo con el estado Lara (centro-occidente).

En su corta estancia en la entidad, recorrió varios de sus municipios, entre ellos, Candelaria, Carache, Punta Brava, Monasterios, Flor de Patria, Pampán, Motatán, Pampanito y Sucre, donde celebró su primera concentración masiva en la zona rural de Sabana de Mendoza, cuyas imágenes se viralizaron por redes sociales.

“Más de 20 toques (concentraciones espontáneas en los pueblos y carreteras), tres actos masivos, cientos de testimonios conmovedores, y miles y miles de abrazos”, escribió Machado en X, con un video que recoge imágenes de su gira política, donde se puede evidenciar el apoyo que recibe de mujeres, hombres y niños.

“Aquí no nos tienen obligados, aquí si estamos de corazón porque queremos nuestros país”, expresó un motorizado, que acompañó a la líder opositora por su recorrido, mientras decenas de ciudadanos expresan ver en la “esperanza” para salir del “hoyo” al que el chavismo llevó al país tras 26 años en el poder.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1788953105654014415?t=CDfiVXhXif87dLF4dNpVZg&s=08&partner=&hide_thread=false Les regalo esta belleza de resumen de nuestras primeras horas en Trujillo! Que le llegue a todos los venezolanos que queremos un cambio y que amamos a nuestro país.



Qué no daría porque cada uno de ustedes pudiera sentir lo que hemos vivido estas horas en este estado… pic.twitter.com/zFiyu92PJn — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 10, 2024

“Movimiento de liberación nacional”

Durante los últimos días las imágenes de la última gira por el interior de Venezuela han colmado las redes sociales, donde los ciudadanos se muestran optimistas ante el “movimiento de cambio” que se manifiesta desde el interior del país en cada recorrido que ha realizado Machado.

“No es una candidatura, ni siquiera una doble candidatura, es un movimiento de liberación nacional”, explicó el historiador y analista político Georg Eickhoff en X.

Este movimiento, continuó, permite que participen todos los ciudadanos, remueve “las entrañas de las personas” e involucra “lo físico, lo emocional, lo racional, lo espiritual”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JorgeEickhoff/status/1788773141231100344?t=vXeUrkemcT5qzgd6HYg8tQ&s=08&partner=&hide_thread=false No es una candidatura, ni siquiera una doble candidatura — es un movimiento de liberación nacional . — ¿Por qué es importante recalcar eso? — Un movimiento nacional permite la participación de todos, por diferentes que sean, mucho mejor que un partido. Un movimiento de… — Georg Eickhoff (@JorgeEickhoff) May 10, 2024

Esto se ha podido evidencias en los videos recogidos durante su paso por los estados Yaracay (centro-norte), Aragua (centro), Miranda (centro), Portuguesa (centro-occidente), Falcón (noroeste), Zulia (noroeste) y Trujillo, donde el régimen convocó a una exigua concentración que no logró equiparar a la movilización de Machado.

La contra convocatoria del régimen, fijada igualmente en la comunidad de Sabana de Mendoza, estuvo presidida por el vicepresidente del partido chavista, Diosdado Cabello. En ella, se pudo evidenciar el menguado poder de convocatoria que tiene la cúpula gobernante, pese a que cuentan con todo el aparataje del Estado.

En su discurso, Cabello pidió a los ciudadanos “estar alerta” para identificar los supuestos “focos de violencia” que, a su juicio, promueve la oposición. “Esas supuestas giras que hacen son giras para preparar la insurrección una vez que pierdan el 28 de julio”, apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ideadatos/status/1788297474035077134?t=xjVABINSaXPi6qWF695HzA&s=08&partner=&hide_thread=false Desde el estado Trujillo, Diosdado Cabello solicitó al pueblo organizarse para garantizar la victoria del chavismo este #28Jul.



@VTVcanal8 pic.twitter.com/fe2s4pAszw — Ideadatos (@ideadatos) May 8, 2024

Organización ciudadana

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1788366250621477064?t=WCADkH2avF7TxJZQJWyR0g&s=08&partner=&hide_thread=false Esta lucha no la para nadie de aquí al #28Jul!!



Aquí tienen la respuesta de Sabana de Mendoza, en #Trujillo.



Es hasta el final. pic.twitter.com/t84Q5eA40j — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 9, 2024

Pocas horas después del acto de Cabello, Machado llegaba a Sabana de Mendoza, rodeada de un mar de ciudadanos, que colmaron las calles de la rural localidad, creando un fuerte contraste entre ambas actividades, que luego se extendió a cada rincón que visitó la dirigente opositora.

“Yo tengo las últimas 24 horas tratando de explicarle a todo el mundo lo que está pasando en Trujillo. ¿Y sabe qué? No hay foto, no hay video, no hay palabra, no hay llanto que explique la energía de estar aquí”, aseveró la opositora desde Valera, al cierre de su gira.

A 78 días de la elección presidencial, en la que se definirá el rumbo de la nación suramericana, Machado, además, resaltó la importancia de la organización ciudadana e instó a los ciudadanos a sumarse a los camanditos y al movimiento 600K.

“La organización ciudadana es la clave y estamos avanzando en ello cada día. Te necesitamos activísimo, donde quiera que estés: Monta tu Comandito, intégrate a 600K y sé una voz de esperanza y de fuerza”, emplazó a los venezolanos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VenteVenezuela/status/1788635797983498450?t=jeSIEZ7Cl9wQDvfW8UX_OQ&s=08&partner=&hide_thread=false “Tengo 24 horas tratando de explicar lo que está pasando en #Trujillo”, dice @MariaCorinaYA.



Aquí creemos que no hacen falta palabras, y por eso en este hilo tienes las mejores fotos de Valera.



pic.twitter.com/FFzuUcrjYg — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) May 9, 2024

FUENTE: Con información de redes sociales