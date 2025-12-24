María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela y anuncia la "fase definitiva" contra el régimen

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

CARACAS.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , anunció este miércoles su retorno próximo a Venezuela y la apertura de lo que denominó la “fase definitiva” de su estrategia para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro .

El mensaje fue difundido a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, en el que la dirigente explicó los motivos de su reciente salida del país, tras meses en la clandestinidad, y su viaje a Noruega para recibir el galardón internacional.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria”, afirmó Machado, sin entrar en detalles sobre las decisiones específicas. La líder opositora añadió que se reserva explicaciones por razones estratégicas, un silencio que, aseguró, es comprendido por sus seguidores.

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha”, recalcó. Machado destacó que su salida temporal tenía como objetivo “visibilizar aún más nuestra lucha y aumentar nuestros apoyos externos”, un paso fundamental para fortalecer la causa democrática ante la comunidad internacional.

“No fue una decisión fácil”

“No fue una decisión fácil. Como yo siempre les he dicho, físicamente debo estar allí donde sea más útil a nuestra causa”, señaló Machado, recordando que su estancia en Oslo le permitió reunirse con venezolanos dispersos por el mundo y reencontrarse con su familia tras largo tiempo de separación.

La líder opositora compartió la emoción de abrazar a sus hijos y allegados en el exterior, y vinculó esa experiencia con el drama de millones de familias venezolanas desmembradas por la crisis en el país. “Mientras los abrazaba y los besaba, mi corazón estaba con cada madre venezolana que tampoco ha podido abrazar y consentir a sus hijos en mucho tiempo”, expresó, subrayando que “la fuerza invencible del amor” es el motor que permitirá el reencuentro de todas las familias en una Venezuela libre.

Machado reafirmó su compromiso con quienes han sufrido las consecuencias del autoritarismo, incluidos los presos y perseguidos políticos y sus familiares. “Esta lucha es por cada uno de ustedes, para poner fin a esta injusticia. Y por eso jamás, jamás los dejaremos solos”, enfatizó.

“El mundo entero está con nosotros”

La dirigente de Vente Venezuela hizo un llamado a la esperanza y a la fe, evocando la fortaleza de la sociedad venezolana y la magnitud del desafío enfrentado en los últimos años. “Esta lucha que ha sido muy larga y difícil y que hemos librado de manera admirable”, sostuvo.

Machado insistió en que el proceso de cambio en Venezuela es “indetenible, irreversible, ordenado, justo y transparente”, y destacó que el reconocimiento internacional recibido es prueba de que “el mundo entero está con nosotros. Nos acompaña, nos admira y nos apoya”.

La líder opositora también se refirió al costo humano y social de la crisis, mencionando la pobreza, el hambre, el desempleo y la separación familiar. Señaló que cada avance en la lucha ha sido resultado de una organización creciente y de una determinación colectiva. “Cada dificultad nos ha obligado a crecernos, a organizarnos mejor, actuar con mayor determinación para tener una fuerza cada vez mayor”, afirmó.

Finalmente, Machado reiteró la inminencia de su regreso y la relevancia de la unidad. “Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal”, prometió, exhortando a los venezolanos a mantener la esperanza y la solidaridad, convencida de que el cambio está cerca.

“Dios no nos ha regalado lo que queríamos, sino que nos ha hecho fuertes para merecerlo”, concluyó.

FUENTE: Con información de redes socales / Infobae