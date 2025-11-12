María Corina Machado promete reconstruir Venezuela "desde sus cimientos" y llama a una transición sostenida

MIAMI - La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , afirmó que Venezuela se encuentra en el umbral de una transformación histórica y aseguró que “lo imposible se hace posible” cuando hay convicción y determinación.

Durante su intervención en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, Machado sostuvo que el país “dejará de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio para convertirse en un foco de luz, prosperidad y esperanza para toda América Latina”.

Machado aseguró en su intervención, que los días venideros serán difíciles, pero enfatizó que la oposición está preparada para asumir el control institucional y territorial desde el primer día, con el fin de restablecer el orden, la transparencia financiera y emprender reformas profundas que garanticen una transición sostenible e irreversible, puntualizó.

“Nos toca levantarnos con más fuerza, tomar un país devastado y reconstruirlo desde sus cimientos institucional, territorial y, por supuesto, moralmente”, expresó.

"La unión"

La dirigente destacó que el centro de la transformación ha sido “la gente”, y que la unión ciudadana constituye la verdadera garantía de una transición pacífica y democrática.

Machado también hizo un llamado a los líderes democráticos de la región a acompañar a Venezuela en este proceso decisivo. “Les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, que nos acompañen en este momento histórico”, exhortó ante los exmandatarios y autoridades presentes en el foro.

Asimismo, aseguró que la liberación de Venezuela marcará un punto de inflexión para toda América Latina, generando “olas de democratización, estabilidad y paz” en países como Cuba y Nicaragua.

“Venezuela ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la libertad se abre camino. Cuando un pueblo decide ser libre, no hay fuerza en la tierra capaz de detenerlo”, concluyó.

El X Diálogo Presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) comenzó en Miami el martes 11 con una reunión a puerta cerrada de exjefes de Estado y líderes opositores en el hotel Intercontinental.

María Corina Machado en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA: "Los días que vienen son muy difíciles. Pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible. Porque hemos demostrado que si hay convicción y determinación, lo imposible se hace posible. Y ahora nos toca levantarnos… pic.twitter.com/ULZR7rWY9h — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 12, 2025

FUENTE: Con información de Redes Sociales