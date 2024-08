María Corina Machado retoma las calles sin miedo: "Nunca el régimen ha estado tan débil"

"¡Nunca hemos estado tan fuertes! Y nunca el régimen estuvo tan débil como hoy . Han perdido toda la legitimidad y el mundo lo sabe", expresó ante una multitud congragada este sábado en Caracas, que coreaba con osadía "no tenemos miedo, no tenemos miedo".

la líder opositora, quien se encontraba resguardada ante las amenazas de detención que surgieron en las últimas horas, volvió a plantar cara el régimen chavista, que ha incrementado su arremetida en contra de la dirigencia opositora, ahora extendida a los ciudadanos que han salido a las calles a defender la soberanía popular expresada el 28 de julio. En las elecciones celebradas el pasado domingo, según las actas de votación recabadas y digitalizadas por la oposición, González Urrutia habría puesto fin a 25 años de chavismo, con una ventaja de casi cuatro millones de votos sobre Nicolás Maduro.

María Corina Machado destaca la valentía ciudadana

Hoy, con la valentía y capacidad estrátegica que la caracteriza y que, de acuerdo con Insight Político, se ha ganado la confianza de los venezolanos, Machado sostiene que "el miedo está en otra parte", en referencia a la cúpula gobernante. "Saben que hay un país que decidió avanzar (...) La violencia está allá porque es el único recurso que les queda", resaltó.

En su breve discurso, acompañada de las consignas de "no tenemos miedo", "este gobierno ya cayó" y "yo vine porque quise, a mí no me pagaron", la líder política destacó la valentía que, a su vez, han tenido los venezolanos, quienes, asegura, cuentan con "la admiración y el respeto del mundo entero".

"Ese histórico 28 de julio se convirtió en la victoria de la ciudadanía organizada, valiente y generosa, de cada ciudadano venezolano que ese día, a pesar de todos los obstáculos, amenazas y agresiones, salió a alzar su voz, con orgullo, ejerciendo la soberanía popular a través del voto. Una sola nación que determina su destino", subrayó.

¡NO TENEMOS MIEDO! "Esta lucha es cívica y pacífica, pero no es débil".@MariaCorinaYA desde Las Mercedes. #GanóVzla pic.twitter.com/KnMtBSbOsK — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 3, 2024

La oposición se mantendrá en las calles

La confianza que ha logrado acumular Machado en un año y medio, gracias a sus estrategias, certeza y confianza, ha logrado "blindar" a oposición democrática, según Insight Político. Hoy su imagen logra congregar a miles de venezolanos, que a pesar de la feroz represión que desató el régimen venezolanos que en seis días ha dejado un saldo de al menos 30 muertos, 21 identificados por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, y 939 detenciones arbitrarias, entre ellos, 90 menores de edad.

"Revivamos lo que ha sido este camino, pensemos dónde estaba Venezuela en enero del año pasado, cuando se veía triste, débil, sin rumbo, sin vida. Y progresivamente, nos fuimos levantando y encontrando, y empezamos a reconstruir los lazos de confianza unos en otros. La esencia de una nación democrática es que exista confianza entre sus ciudadanos y en sus instituciones. Y nosotros comenzamos a construir confianza", manifestó.

Con su típico suéter blanco, color que actualmente identifica a los manifestantes opositores, Machado recalcó que la lucha democrática que lidera es "una lucha cívica y pacífica, pero no es débil". "Nosotros no caemos en provocaciones, la violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no respondemos cayendo en provocaciones, nosotros no agredimos", recalcó.

"Vamos hasta el final"

Afirmó que se mantienen defendiendo la soberanía popular, por lo que no "van a dejar las calles". "La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones, y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando con un solo grito la libertad del bravo pueblo de Venezuela", apuntó.

Machado recalcó que la protesta pacífica, como esta establecida en la Consttución venezolana, no es violencia, como ha querido hacer ver la cúpula gobernante. "Yo no acepto que nos planteen un chantaje que iguala a víctimas con victimarios. Nosotros no tenemos armas de fuego, es el régimen el que las usa contra la población. Protestar cívica y pacíficamente no es violencia", subrayó.

Además, sostuvo que la asistencia de miles de venezolanos a la convocatoria opositora en caracas marca un "hito" importante. "Después de seis días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a temorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final", finalizó, en medio de una ovación ciudadana que "¡A mí no me pagaron, yo vine porque quise!".

Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar… miren la respuesta.

Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el… pic.twitter.com/O8u4EDcsSR — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 3, 2024



Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el… pic.twitter.com/O8u4EDcsSR — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 3, 2024

FUENTE: Con información de redes sociales